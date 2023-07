Αυτή είναι η φωνή του Banksy – Το BBC ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τη φωνή του φαντομά καλλιτέχνη

Ένα podcast του BBC ισχυρίζεται ότι έφερε στο φως τη φωνή του Banksy από μια ραδιοφωνική συνέντευξη στις ΗΠΑ πριν από περίπου 18 χρόνια – στην οποία υπερηφανεύεται για το πόσο «διασκεδαστικό» είναι να εκθέτει παράνομα τα έργα του σε γνωστές γκαλερί σε όλο τον κόσμο.

Το απόσπασμα προέρχεται από την ειδησεογραφική εκπομπή All Things Considered του National Public Radio (NPR) τον Μάρτιο του 2005 – μόλις λίγες ημέρες αφότου ο street artist είχε κρεμάσει το έργο του μέσα στο Met της Νέας Υόρκης.

Η σπάνια συνέντευξη ακούγεται για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο στο BBC Sounds’ The Banksy Story, μια σειρά podcast δέκα επεισοδίων στο Radio 4 που καταγράφει τη ζωή και την καριέρα ενός από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του 21ου αιώνα.

Μα, ποιος είναι, τέλος πάντων

Η συνομιλία που ήρθε ξανά στην επιφάνεια ακολουθεί μια προσπάθεια δεκαετιών να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του μαέστρου του γκράφιτι, η οποία καλύπτεται από μυστήριο από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Μια έρευνα της Mail on Sunday το 2008 ανέφερε ότι είχε «ταυτοποιήσει το αίνιγμα» ως τον Robin Gunningham, έναν πρώην μαθητή δημόσιου σχολείου που μεγάλωσε στα προάστια του Μπρίστολ – αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τον καλλιτέχνη ή τον στενό του κύκλο.

«Υποθέτουμε ότι είστε αυτός που λέτε ότι είστε, αλλά πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι;» ρωτά ο παρουσιαστής του NPR, και το άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι ο Banksy απαντά: «Ω, δεν έχετε καμία εγγύηση γι’ αυτό».

Ακούστε το απόσπασμα

Μιλάς με γρίφους γέροντα

Στη συνομιλία με το NPR, ο υποτιθέμενος Banksy λέει ότι θεωρεί τον εαυτό του «ζωγράφο και διακοσμητή» και ισχυρίζεται ότι του αρέσει να κολλάει τα έργα του στους τοίχους ιδρυμάτων όπως το Λούβρο στο Παρίσι, επειδή «δεν θέλεις να κολλήσεις στην ίδια δουλειά για όλη σου τη ζωή, έτσι δεν είναι;».

Ο παρουσιαστής ρώτησε πώς ο υποτιθέμενος Banksy μπαίνει σε ιδρύματα και κρεμάει τα έργα του χωρίς άδεια.

Εκείνος απαντά ότι έχει διαβάσει βιβλία για τον Χάρι Χουντίνι, προσθέτοντας: «Όπως και ο ίδιος δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχει κάποιες καλές συμβουλές να προσφέρει στους καλλιτέχνες, θα έλεγα…

»Νομίζω ότι είναι απόδειξη της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία περιέρχονται οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε ένα μουσείο, πραγματικά.

»Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρατηρούν πραγματικά τα πράγματα. Για παράδειγμα, στο Met, κρέμασαν έναν πίνακα του Henri Matisse ανάποδα για 42 ημέρες νομίζω, μέχρι που κάποιος τους είπε ότι ήταν στραβός.

»Στόχος μου ήταν τουλάχιστον 42 ημέρες, αλλά δυστυχώς δεν έφτασα τόσο μακριά».

Κινείται ανεξάρτητος

Στην ερώτηση αν εργάζεται μόνος του στο να κρεμάει τα έργα του χωρίς άδεια, είπε: «Το κάνω μόνος μου, ναι… δεν θέλεις να φέρεις άλλους ανθρώπους σε αυτό».

Και πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι μερικά από αυτά ήταν αρκετά καλά, γι’ αυτό σκέφτηκα, ξέρετε, να τα βάλω στην γκαλερί, αλλιώς θα κάθονταν στο σπίτι και κανείς δεν θα τα έβλεπε, σωστά;

»Αν περιμένεις τον κόσμο να ασχοληθεί με αυτό που κάνεις, θα περιμένεις για πάντα, καλύτερα να κόψεις τους ενδιάμεσους και να πας να τα βάλεις μόνος σου».

Όταν του λένε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο, ο άντρας απαντά ότι «αυτό είναι που το κάνει διασκεδαστικό».

Οι εκθέσεις του Banksy, εγκεκριμένες και μη

Κατά τα πρώτα του χρόνια, ο Banksy ήταν ανώνυμος λόγω του φόβου του να μην διωχθεί ποινικά για την τέχνη του δρόμου. Τώρα, ζωγραφίζει κρυφά για να προστατεύσει τον αέρα του μυστηρίου και να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα έργα του, τα οποία συνήθως κάνουν έντονες πολιτικές δηλώσεις, έχουν εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο και έχουν πουληθεί για εκατομμύρια σε δημοπρασίες.

Τον περασμένο μήνα εγκαινιάστηκε στη Γλασκώβη μια νέα έκθεση με έργα του Banksy – στην πρώτη του επίσημη έκθεση εδώ και 14 χρόνια.

Η έκθεση Cut & Run, στην Γκαλερί Μοντέρνας Τέχνης (GoMA) της Γλασκώβης, είναι η πρώτη έκθεση που εγκρίνεται επίσημα από τον ασύλληπτο καλλιτέχνη του δρόμου εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Η έκθεση καλύπτει 25 χρόνια από την καριέρα του Banksy και περιλαμβάνει για πρώτη φορά μια επιλογή από τα στένσιλ του καλλιτέχνη.

Στην έκθεση εκτίθεται επίσης μια σειρά από αντικείμενα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της καριέρας του Banksy – συμπεριλαμβανομένης της τουαλέτας του ίδιου του καλλιτέχνη.

Ο Banksy δήλωσε: «Κρατούσα αυτά τα στένσιλ κρυμμένα για χρόνια, έχοντας κατά νου ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια κατηγορία για εγκληματική βλάβη.

»Αλλά αυτή η στιγμή φαίνεται να έχει περάσει, οπότε τώρα τα εκθέτω σε μια γκαλερί ως έργα τέχνης. Δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα».

Διάφορες μη εγκεκριμένες εκθέσεις του έργου του Banksy έχουν πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, μεταξύ αυτών και μία που έγινε στη χώρα μας.

Ο λογικός/παράλογος κόσμος του

Ωστόσο, ο Banksy δήλωσε ότι «ενώ οι μη εγκεκριμένες εκθέσεις Banksy μπορεί να μοιάζουν με σκουπίδια από το πάτωμα του στούντιό μου, το Cut & Run είναι πραγματικά τα πραγματικά σκουπίδια από το πάτωμα του στούντιό μου».

Όσο για την επιλογή της Γλασκώβης ως τόπου διεξαγωγής της έκθεσης, ο Banksy δήλωσε ότι ο κώνος κυκλοφορίας που ως γνωστόν βρίσκεται στο κεφάλι του αγάλματος του Δούκα του Ουέλινγκτον έξω από την γκαλερί, ήταν πίσω από την επιλογή.

Η ετικέτα της γκαλερί για την έκθεση εξηγεί: «Για όποιον δεν το γνωρίζει – το άγαλμα που βρίσκεται μπροστά έχει έναν κώνο στο κεφάλι του συνεχώς τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια.

»Παρά τις προσπάθειες του συμβουλίου και της αστυνομίας, κάθε φορά που αφαιρείται ένας, ένας άλλος παίρνει τη θέση του.

»Αυτό μπορεί να ακούγεται παράλογο και επιτηδευμένο (περιμένετε να δείτε την υπόλοιπη έκθεση), αλλά είναι το αγαπημένο μου έργο τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο λόγος που έφερα την έκθεση εδώ».

Τα έργα που όλοι αγαπήσαμε

Τα στένσιλ που εκτίθενται περιλαμβάνουν εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για μερικά από τα πιο διάσημα έργα του Banksy.

Αυτά περιλαμβάνουν το Girl With Balloon, το οποίο εμφανίστηκε σε τοίχους σε όλο το Λονδίνο από το 2002 και μετά, και το Kissing Coppers που εμφανίστηκε στον τοίχο της παμπ The Prince Albert Pub στο Brighton του East Sussex.

Περιλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος καλλιτέχνης κατάφερε να τεμαχίσει μια έκδοση του Girl With Balloon κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο το 2018.

Το έργο τέχνης του Banksy έγινε πρωτοσέλιδο όταν αυτοκαταστράφηκε εν μέρει κατά την ολοκλήρωση μιας δημοπρασίας στην οποία είχε πωληθεί έναντι 1,1 εκατομμυρίου λιρών.

Ο καμβάς πέρασε από έναν μυστικό καταστροφέα που ήταν κρυμμένος μέσα στο κάδρο του, αφήνοντας το κάτω μισό του σε κουρέλια και μόνο ένα κόκκινο μπαλόνι που είχε απομείνει στον πίνακα.

Ο καλλιτέχνης στη συνέχεια μετονόμασε το έργο Love Is In The Bin και αργότερα πουλήθηκε σε δημοπρασία για 18,58 εκατομμύρια λίρες το 2021.

Η έκθεση στη Γλασκώβη θα διαρκέσει σχεδόν τρεις μήνες από τις 18 Ιουνίου έως τις 28 Αυγούστου και θα μπορούσε να περιοδεύσει στο μέλλον, αν αποδειχθεί δημοφιλής.

Πηγή: in.gr *Με στοιχεία από dailymail.co.uk