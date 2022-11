Αυτή είναι η αρχαιότερη καταγεγραμμένη πρόταση – «Δεν έχει βρεθεί κάτι αντίστοιχο»

Η αρχαιότερη επιγραφή στον κόσμο ανακαλύφθηκε σε μια χτένα από ελεφαντόδοντο που χρονολογείται στο 1700 π .Χ. Η επιγραφή είναι γραμμένη στη Χαναανική γλώσσα, που αποτελεί την αρχαιότερη γλώσσα με αλφάβητο.

Αναφέρει «Είθε αυτός ο χαυλιόδοντας να ξεριζώσει τις ψείρες από τα μαλλιά και τα γένια», με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για ανακάλυψη ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται μια ολοκληρωμένη πρόταση γραμμένη στη εν λόγω γλώσσα.

BREAKING: The remarkable new discovery of a Middle Bronze Age ivory comb inscription from Lachish.

Possibly the earliest alphabetic inscription discovered in ISRAEL. https://t.co/mkJ8J3fUij

— Armstrong Institute of Biblical Archaeology (@ArmstrongIBA) November 9, 2022