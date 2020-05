Αυτά είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία – Οδηγίες του υπουργείου

Στην τελική ευθεία για την έλευση τουριστών στην Ελλάδα μπαίνει η χώρα μας μετά και την αναμενόμενη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση τα οποία τα ξενοδοχειακά καταλύματα θα προσαρμόσουν την λειτουργία τους στην εποχή του κορονοϊού. Ως γνωστό από αύριο Δευτέρα ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και στις 15 Ιουνίου τα εποχικά ξενοδοχεία, που με τη σειρά τους θα υποδεχτούν τους επισκέπτες από το εξωτερικό.

Στην ΚΥΑ (υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού) ξεχωρίζει η θέσπιση του Σήματος Πιστοποίησης που φέρει τον τίτλο «Health First» και το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020. Το εν λόγω σήμα θα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το σήμα χορηγείται από το υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του http://www.mintour.gov.gr/, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Στην ΚΥΑ γίνεται εκτενή αναφορά των μέσων προστασίας και υγιεινής και ορίζονται τα εξής:

Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ): μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη), γάντια μιας χρήσης. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου.

Βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19: υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση σωματικών αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο και εν γένει τήρηση μέτρων προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής.

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19: η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Βιβλίο συμβάντων – COVID-19: βιβλίο (μη θεωρημένο), το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή περιστατικών που συνδέονται με την πρόληψη ή αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος

Προσωπικό του τουριστικού καταλύματος: το σύνολο των απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

Ειδική αναφορά γίνεται μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ισχύσουν στα εστιατόρια που διαθέτουν μπουφέ (buffet) και αυτά ορίζονται ως εξής:

Παροχή απολυμαντικού μέσου χεριών στην είσοδο του μπουφέ και έλεγχος από το προσωπικό ότι χρησιμοποιείται από τους πελάτες

Τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων κατά το σερβίρισμα των πελατών στο μπουφέ

Υποχρεωτική τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού (sneeze guards)

Το σερβίρισμα στον μπουφέ θα πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωονοϊού – COVID -19. Σκοπός των μέτρων είναι να μην υπάρχει επαφή του πελάτη με τα φαγητά και τα σκεύη στο μπουφέ.

Συνιστάται η παράθεση των προϊόντων σε ατομικά σκεύη στο μπουφέ, όπου δεν είναι δυνατό το σερβίρισμα από το προσωπικό

Η χρήση κοινόχρηστων σκευών/αντικειμένων dispenser, αυτόματες μηχανές σερβιρίσματος (καφέ, χυμό κ.λπ.) θα γίνεται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού – COVID -19. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ παρέχονται μόνο συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά. Την ίδια στιγμή θα υπάρχει προτροπή για room service χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η διάρκεια για το check in -check out παρατείνεται: το check out μέχρι τις 11.00 π.μ. και το check in από τις 3.00 μ.μ. Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

Για τις αναχωρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο πρωτοκόλλων, είτε δηλαδή του κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου. Στην ΚΥΑ εξάλλου αναφορά γίνεται και για τα τουριστικά λεωφορεία με τη σύσταση για τοποθέτηση διαχωριστικού υλικού ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες. Στην είσοδο των τουριστικών λεωφορείων μάλιστα θα υπάρχουν και διαθέσιμα αντισηπτικά.

Παράλληλα ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στην παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων. Αυτή όπως τονίζεται θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης θα τελεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.

Τέλος, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, σύμφωνα με την ΚΥΑ, θα επιβάλλονται πρόστιμα από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.