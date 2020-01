Αυστραλιανό Οπεν: Πανηγυρική πρόκριση στον τέταρτο γύρο για τη Σάκκαρη

Μια από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας της πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πέταξε εκτός συνέχειας από το Αυστραλιανό Οπεν το Νο.10 του παγκόσμιου ταμπλό, την Αμερικανή Μάντισον Κις και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «16» του πρώτου Γκραν Σλαμ της χρονιάς.

Η κορυφαία Ελληνίδα πήρε αυτό που άξιζε εδώ και πολύ καιρό στα μεγάλα τουρνουά μετά την επιβλητική νίκη σε βάρος της φιναλίστ του US Open 2017 με 6-4, 6-4 κι έχει κάθε λόγο να ατενίζει το μέλλον της στο Αυστραλιανό Οπεν με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Το έργο της και στον επόμενο γύρο θα είναι δύσκολο, καθώς βρίσκει μπροστά της την Πέτρα Κβίτοβα, περσινή φιναλίστ, κάτοχο δύο major τίτλων και Νο.8 στον κόσμο, ωστόσο, την… έχει, μιας και στο παρελθόν την έχει νικήσει στις δύο από τις τρεις φορές που τέθηκαν αντιμέτωπες.

Η κάμερα έπιασε τον πατέρα της στην εξέδρα να κλαίει από χαρά, την ώρα που η κόρη του αφιέρωνε τη νίκη στην οικογένειά της μιλώντας από το κορτ, στιγμές μετά τον θρίαμβο.

Sakkari Sensation 🙌@mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) 🇬🇷#AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020