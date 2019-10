Αυστραλία: Οι εφημερίδες αντιδρούν στη λογοκρισία με μαύρα πρωτοσέλιδα

Οι μεγαλύτερες εφημερίδες της Αυστραλίας ενώθηκαν για πρώτη φορά σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία, κυκλοφορώντας με μαύρα πρωτοσέλιδα, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως αναφέρουν, περιορίζει τις ελευθερίες του Τύπου.

Τον περασμένο Ιούνιο προκλήθηκε κύμα αντιδράσεων στη χώρα όταν η Αστυνομία εισέβαλε στο ABC αλλά και στο σπίτι ενός δημοσιογράφου του News Corp Australia.

Όπως αναφέρει το BBC, οι Ενώσεις Συντακτών της Αυστραλίας κατήγγειλαν τότε ότι οι επεμβάσεις της Αστυνομίας συνέβησαν εξαιτίας δύο άρθρων που «ενόχλησαν» την κυβέρνηση. Το ένα αφορούσε σε εγκλήματα πολέμου και το δεύτερο σε πρσπάθειες των αυστραλιανών αρχών να κατασκοπεύσουν πολίτες.

Ο Michael Miller, ιδιοκτήτης του «News Corp Australia», δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter με όλες τις εφημερίδες που κυκλοφορούν με μαύρα πρωτοσέλιδα, γράφοντας: «Κάθε φορά που η κυβέρνηση βάζει νέους περιορισμούς στη δουλειά των δημοσιογράφων, οι Αυστραλοί θα έπρεπε να αναρωτιούνται: «Τι προσπαθούν να μου κρύψουν;»».

Παράλληλα, η Lisa Davis επικεφαλής και εκδότρια του αντίπαλου μέσου, «Sydney Morning Heral», έγραψε στο Twitter: «Αυτή δεν είναι μία καμπάνια για τους δημοσιογράφους – είναι για τη δημοκρατία της Αυστραλίας».

This is not a campaign for journalists – it’s for Australia’s democracy. https://t.co/QQ2bt6KKYc… @smh #YourRightToKnow #PressFreedom #righttoknow pic.twitter.com/Hdf3H3z5r9

— Lisa Davies (@lisazdavies) October 20, 2019