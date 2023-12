Αυστραλία: Νεκρός 23χρονος – Έπεσε σε τρύπα και θάφτηκε στην άμμο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 23χρονος, ο οποίος θάφτηκε στην άμμο σε παραλία της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο 23χρονος Τζος Τέιλορ βρισκόταν σε ένα παραλιακό κάμπινγκ στο νησί Μπρίμπι του Κουίνσλαντ το Σάββατο. Σύμφωνα με το BBC, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε μια τρύπα, την οποία φέρεται να είχε σκάψει ο ίδιος προκειμένου να ανάψει φωτιά για να ετοιμάσει κάποιο γεύμα και θάφτηκε στην άμμο.

Σύμφωνα με τον Indepedent, μάρτυρας ανέφερε στο NCA Newswire ότι «συνειδητοποίησα πως κάποιος έπεσε με το κεφάλι σε μια τρύπα και εγώ απλώς έσκαβα, έσκαβα, έσκαβα».

Bribie Island: Australian man dies after being buried in sand https://t.co/zdLS9QVp21

— BBC News (UK) (@BBCNews) December 8, 2023