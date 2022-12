Αυστραλία: Επίθεση ενόπλου στο Κουίνσλαντ – Τρεις νεκροί ανάμεσά τους δυο αστυνομικοί

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα μετά από επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικές αρχές έλαβαν κλήση για να μεταβούν σε κτίριο σε αγροτική περιοχή. Τέσσερις αστυνομικοί έφθασαν, ειδικότερα, στο σημείο ύστερα από αναφορές για έναν αγνοούμενο.Δύο από τους αστυνομικούς σκοτώθηκαν από τα πυρά, ο τρίτος τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο τέταρτος κατάφερε να γλιτώσει με ελαφρά τραύματα.

Police have declared an emergency declaration under the Public Safety Preservation Act (PSPA) in relation to an ongoing incident at Wieambilla.https://t.co/nh7v08kLs0 pic.twitter.com/MU4LvjGdth

— Queensland Police (@QldPolice) December 12, 2022