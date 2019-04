Αυλαία της έκθεσης για τη ζωή και το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα

Πραγματοποιήθηκαν προχθές το βράδυ τα εγκαίνια της έκθεσης «Leonardo da Vinci – The man, the art, the genius», μια διοργάνωση του Ergon Showground σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «Ιωλκός», στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα. Ειδικά για την έκθεση έχουν σταλεί από τη Φλωρεντία αναπαραστάσεις μηχανών, μέσω των οποίων αναδεικνύεται το ταλέντο του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Η κ. Φωτεινή Παπαθανασίου, επιμελήτρια της έκθεσης, τόνισε ότι «κεντρική ιδέα ήταν να φέρουμε κάποια μηχανήματα κατευθείαν από τη Φλωρεντία, στην οποία υπάρχει μία μόνιμη έκθεση, και τα οποία μας διέθεσαν για τις ανάγκες της έκθεσης του Βόλου. Από εκεί και πέρα διευρύναμε τη θεματολογία της έκθεσης και παρουσιάζεται η ιστορική περίοδος, στην οποία ζούσε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, μέσω μίας αναπαράστασης της αναγεννησιακής κατοικίας, αλλά και κάποιες ενδυμασίες, δηλαδή διάφορα θέματα που αφορούσαν στην καθημερινή ζωή της Αναγέννησης. Επίσης παρουσιάζεται ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ως ζωγράφος, ως αρχιτέκτονας και ως δημιουργός».

«Το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι είναι τεράστιο. Αυτά που έχουμε και είναι γνωστά στον κόσμο, οι κώδικες ουσιαστικά, από τους οποίους έχουμε βγάλει όλες τις πληροφορίες, είναι το 1/5 του υλικού. Το υπόλοιπο χάθηκε, κάηκε, πουλήθηκε κ.λπ.» κατέληξε.

Από την πλευρά της η κ. Αδαμαντία Μουτσινά, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «Ιωλκός», ανέφερε πως «είμαστε ευτυχείς που φιλοξενούμε την έκθεση με αφορμή τα 500 χρόνια από τον θάνατο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος ήταν μία ιδιοφυία για την εποχή του. Γνωρίζουμε τα έργα του όπως «Η Μόνα Λίζα» και «Ο Μυστικός Δείπνος», όμως δεν ήταν μόνο ζωγράφος. Ήταν γλύπτης, μηχανικός, αρχιτέκτονας, βιολόγος και πολλά ακόμα».

Σύμφωνα με την ίδια, η έκθεση που φιλοξενείται στον Βόλο είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, γιατί εκτός από την Αθήνα δεν έχει φιλοξενηθεί σε καμία άλλη πόλη της Ελλάδας. «Αποτελεί μεγάλο γεγονός όχι μόνο για τη Μαγνησία, αλλά για ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα. Έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ τα σχολεία με τη στήριξη της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και μαθητές θα επισκεφτούν την έκθεση, βλέποντας από κοντά τα έργα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από διάφορες δράσεις να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν από κοντά όλο το έργο του» επισήμανε η κ. Αδαμαντία Μουτσινά.

Να σημειωθεί ότι η έκθεση για τη ζωή και το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη της Αναγέννησης θα διαρκέσει έως 15 Απριλίου και θα λειτουργεί καθημερινά: Δευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 (σχολικές επισκέψεις), Δευτέρα – Παρασκευή 17.00 – 20.40 (για το κοινό), Σάββατο – Κυριακή 11.00 – 20.00 (για το κοινό).