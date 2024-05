Avicii: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών η τελευταία σύντροφός του, έξι χρόνια μετά την αυτοκτονία του

Έφυγε από τη ζωή η Έμιλι Γκόλντμπεργκ, η τελευταία σύντροφος που είχε ο γνωστός Dj Avicii, πριν βάλει τέλος στη ζωή του σε ηλικία 28 ετών.

Η αιτία του θανάατου της σύμφωνα με το People είναι πνευμονική εμβολή, δηλαδή μια κατάσταση, κατά την οποία μία ή περισσότερες αρτηρίες στους πνεύμονες έχουν αποκλειστεί από θρόμβο αίματος.

Avicii's ex girlfriend Emily Goldberg tragically dies at age 34 – a year after last social media post celebrating being 'cancer free' https://t.co/JXPgTyItNg pic.twitter.com/rDYGCguiPm

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 10, 2024