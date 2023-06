Avatar 3: Η Disney ανακοίνωσε την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του

Η απεργία της συντεχνίας σεναριογράφων του Χόλιγουντ, η οποία ξεκίνησε την 1η Μαΐου, ανάγκασε εταιρείες όπως τη Walt Disney, να αλλάξουν τις ημερομηνίες κυκλοφορίας ορισμένων από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές τους. Η Disney μόλις ανακοίνωσε μερικές σημαντικές αλλαγές στο ημερολόγιο των κυκλοφοριών της, με πολλά έργα να καθυστερούν από μερικούς μήνες έως μερικά χρόνια.

Το επόμενο «Avatar», η τρίτη ταινία του franchise – η οποία φέρεται να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί – δεν θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους αυτόν τον Δεκέμβριο. Αντ’ αυτού, έχει μετατεθεί για τις 19 Δεκεμβρίου 2025, ενώ τόσο το «Avatar 4» όσο και το «Avatar 5» έχουν καθυστερήσει τρία χρόνια το καθένα, και τώρα θα προβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου 2029 και στις 19 Δεκεμβρίου 2031, αντίστοιχα.

