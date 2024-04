Ατάραχος κολυμβητής σε πισίνα παρά τα κύματα που έχουν «σηκώσει» τα 7,4 Ρίχτερ στην Ταϊβάν (video)

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ γίνεται αισθητός στην Ταϊβάν και μάλιστα στην πισίνα της οροφής ενός κτιρίου στην Ταϊπέι, όπου ένας άνθρωπος έκανε το μπάνιο του.

Ο άνδρας βρισκόταν στη μέση ενός πρωινού μπάνιου στο Regent Taipei. Ένας φίλος του κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο όταν χτύπησε ο σεισμός. Καθώς τα νερά στην πισίνα φαίνονται να κινούνται από τον σεισμό σαν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ο άνδρας παραμένει ατάραχος μέσα στην πισίνα.

Δείτε το βίντεο:

🚨#WATCH New footage captured someone swimming in a pool when the powerful 7.5 magnitude earthquake strikes

📌#Taipei | #Taiwan

Witness new footage of a man swimming in a pool when a powerful 7.5 magnitude earthquake strikes. This took place in Taipei, Taiwan, causing violent… pic.twitter.com/FbV5s1lEmX

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 3, 2024