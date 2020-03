Ασύμμετρη απειλή από την Τουρκία – Τα πέντε μέτρα για τη θωράκιση των συνόρων μας

Υστερα από σχεδόν δυόμιση ώρες ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, το οποίο συγκλήθηκε με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέλυσε τα πέντε μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Τις τελευταίες μέρες, η Ελλάδα δέχεται αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη, πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορά της. Η μετακίνηση αυτή, κατευθύνεται και ενθαρρύνεται από την Τουρκία. Οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Η Τουρκία αντί να περιορίσει τα κυκλώματα διακινητών μεταναστών και προσφύγων, έχει γίνει η ίδια διακινητής. Τα συγκεντρωμένα άτομα επιχειρούν διά της βίας να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι από την ελληνική πλευρά έχει καταστεί σαφές, με κάθε τρόπο ότι δεν επιτρέπεται καμία απολύτως διέλευση. Λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Τα συγκεντρωμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής πίεσης. Η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της».

Ακολουθούν τα πέντε μέτρα που ελήφθησαν από το ΚΥΣΕΑ

Στον Έβρο ο Μητσοτάκης – Μαζί με τον Σαρλ Μισέλ

Στον Έβρο μεταβαίνει την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της λήψης πέντε μέτρων από το ΚΥΣΕΑ για τα όσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στον Έβρο.

«Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειάς μας έλαβε την απόφαση να αυξήσει στο ύψιστο τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά μας. Από αυτή τη στιγμή δεν θα δεχόμαστε κανένα νέο αίτημα ασύλου για ένα μήνα. Επικαλούμαστε το άρθρο 78.3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωση για να διασφαλίσει την πλήρη στήριξη της Ευρώπης» ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter.

Στη συνέχεια με δεύτερη ανάρτηση ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφτώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο με τον Σαρλ Μισέλ».

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.

