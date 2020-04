Την ώρα που τα αεροπλάνα έρχονται το ένα μετά το άλλο από την Κίνα μεταφέροντας μάσκες, γάντια και αναπνευστήρες, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πρωτοπορεί με τις ασπίδες προστασίας για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στα Νοσοκομεία και την Αστυνομία. Από το made in USA, περάσαμε στο made in China, αλλά εμείς επιμένουμε made in Thessaly, με το τοπικό ακαδημαϊκό ίδρυμα να δείχνει ευαισθησία, εξωστρέφεια και καινοτομία.

Φ.Σ.