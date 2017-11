Η ΑΡΣΙΣ περιηγήθηκε στην ΕΨΑ

Οι νέοι που φιλοξενούνται στα Κοινωνικά Διαμερίσματα επισκέφτηκαν το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών και χυμών και γνώρισαν την παράδοση της περιοχής, μέσα από την ξενάγηση στο μουσείο του εργοστασίου, όπου πραγματοποιήθηκε ιστορική αναδρομή στην πορεία κατασκευής των αναψυκτικών της εταιρείας και στην εξέλιξη τους με την πάροδο του χρόνου. Η γνωριμία τους με τα πρώτα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των αναψυκτικών, όπως τα ψυγεία διατήρησης των αναψυκτικών, τον αποχυμωτή, τον αποφλοιωτή κ.α. τους έδωσε το έναυσμα να γνωρίσουν εκτός από την τοπική ιστορία και τα πρώτα αντικείμενα παρασκευής αναψυκτικών.

Η ξενάγηση συνεχίστηκε με την επίσκεψη στην παραγωγική διαδικασία και συγκεκριμένα στην διαδικασία παρασκευής των αναψυκτικών. Οι νέοι εντυπωσιάστηκαν με τον τρόπο που παρασκευάζονται τα αναψυκτικά και έλαβαν νέα ερεθίσματα σχετικά με την τοπική παράδοση.

Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι νέοι σχετικά με την τοπική ιστορία του νομού και τη γνώση μίας νέας πτυχής της ελληνικής κουλτούρας, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία.

Το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών και χυμών ΕΨΑ λειτουργεί από το 1924 και βρίσκεται στην Αγριά Πηλίου. Το εργοστάσιο αποτελεί το μοναδικό της περιοχής που διατηρεί αναλλοίωτη την Πηλιορείτικη Αρχιτεκτονική στα εξωτερικά κτίρια.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωσή Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και την Κοζάνη. Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες για την υποστήριξη των νέων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Βασική επιδίωξη της ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και η κοινωνική ευαισθητοποίηση για την προστασία των παιδιών που, ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευμα αποτελούν τον πιο αδύναμο, ευαίσθητο, ελπιδοφόρο και δημιουργικό κρίκο της κοινωνικής συνοχής και προόδου.

Η ΑΡΣΙΣ στο Βόλο λειτουργεί τρία Κοινωνικά Διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούν ενήλικες αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες ηλικίας 18 έως 21 ετών στα πλαίσια του έργου «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000077/003) που υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.