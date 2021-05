Άρση lockdown: Τα επόμενα βήματα για την επιστροφή στην κανονικότητα – Τι ισχύει από Δευτέρα

Σταδιακά προχωρά η περαιτέρω χαλάρωση του lockdown και των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ την Παρασκευή άνοιξαν τις πόρτες τους οι θερινοί κινηματογράφοι με ανώτατο όριο χωρητικότητας το 75%. Από βδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 24 Μαΐου, ρολά σηκώνουν τα ΟΠΑΠ PLAY, ενώ στις 28 Μαΐου επιστρέφουν τα θεάματα και οι συναυλίες σε υπαίθριο χώρο με πληρότητα 50%.

Σημειώνεται επίσης πως στις 31 Μαΐου αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια για όλους, με το ακριβές πλαίσιο που θα καθορίζεται από τα μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορoνοϊού να ξεκαθαρίζει έως τέλος του μήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστήμονες τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως και στο να επιτραπεί η μουσική στην εστίαση από τις αρχές Ιουνίου αλλά και στην εκπεφρασμένη επιθυμία του υπουργείου Ανάπτυξης να αυξηθεί το όριο στους γάμους το οποίο έχει τεθεί στα 100 άτομα κατά την επαναλειτουργία τους τον ερχόμενο μήνα.

Όπως τόνισε και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 «στα catering και στις δεξιώσεις θέλουμε να δουλεύουν οι άνθρωποι με τους όρους της εστίασης. Αν υπάρχουν μεγάλοι χώροι, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει περιορισμός στα άτομα. Αυτή είναι η πάγια θέση του υπουργείου, αλλά η επιτροπή είναι αυτή που αποφασίζει», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ σε ό,τι αφορά το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας, ανέφερε ότι από τις αρχές Ιουνίου μπορεί να εξεταστεί παράταση της καταληκτικής ώρας από τις 00:30 που είναι σήμερα και ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχει κατάργηση αυτού του μέτρου.

Τα μέτρα που «ξεχάσαμε» και παραμένουν σε ισχύ

H χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τόσο στην εστίαση όσο και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τρία άτομα στα ΙΧ (μαζί με τον οδηγό), με υποχρεωτική μάσκα όταν δεν είναι οικογένεια και δύο άτομα στα επαγγελματικής χρήσης (ταξί).

Μέτρα σε ισχύ στην εστίαση

Εντατικοί θα είναι και οι έλεγχοι στην εστίαση, καθώς οι κανόνες με τους οποίους πρέπει να λειτουργεί είναι συγκεκριμένοι. Υπενθυμίζεται ότι:

Οι πελάτες γίνονται δεκτοί μόνο σε εξωτερικούς χώρους και πρέπει να είναι καθήμενοι και όχι όρθιοι.

Οι αποστάσεις στα τραπέζια πρέπει να είναι από 0,70 έως 1,70 εκ. / 6 άτομα, ενώ αν κάποιος θέλει να σηκωθεί από το τραπέζι θα πρέπει να φοράει τη μάσκα του.

Η λειτουργία των ημιυπαίθριων χώρων θα γίνεται χωρίς κλιματιστικά.

Αυξάνονται οι δικαιούχοι των δωρεάν self test μέσω των φαρμακείων, αφού από τη Δευτέρα 24 Μαΐου θα διατίθενται τόσο σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Διευρύνεται το δικαίωμα παροχής δωρεάν self test σε όλους τους εργαζόμενους

Όπως γνωστοποιήθηκε από την σχετική ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, από τη Δευτέρα 24 Μαΐου μέχρι και το Σάββατο 29 Μαΐου θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 2 self tests (από 1 την εβδομάδα) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση.

Ταυτόχρονα, υπάρχει η υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της Εργάνης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.

Μάλιστα, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, μέχρι την Πέμπτη 20 Μαΐου είχαν διατεθεί συνολικά 13.596.127 self tests σε 3.251.334 πολίτες και έχουν υποβληθεί 9.072.577 ψηφιακές δηλώσεις. Τέλος, έχουν καταγραφεί 19.641 θετικά κρούσματα – μετά και από επιβεβαίωση του αποτελέσματος του self test με PCR ή rapid test.

Πάνω από 100 χιλιάδες πολίτες 40-44 ετών έκλεισαν ραντεβού για εμβόλιο

Tην ικανοποίηση του για την ανταπόκριση των ηλικιών 40-44 στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας από το εμβολιαστικό κέντρο του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι περισσότεροι από 100 χιλιάδες πολίτες των ηλικιών 40-44 έχουν ήδη κλείσει ραντεβού. «Θα συνεχίσουμε να εμβολιάζουμε με αυτούς και ακόμα πιο ταχείς ρυθμούς» υπογράμμισε.

«Αυτό δείχνει την τεράστια βούληση και το ενδιαφέρον που υπάρχει από όλους τους Έλληνες, σε κάθε ηλικία, να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν. Είναι επίσης εμφανές, ότι οι υγειονομικοί μας δουλεύουν με επαγγελματισμό, με αυταπάρνηση και, κυρίως, αντιμετωπίζουν τους συμπολίτες μας με αξιοπρέπεια και σεβασμό, με τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργεί το Δημόσιο στη σχέση του με τους πολίτες. Και είναι παράδειγμα πλέον ο τρόπος με τον οποίο εμβολιάζουμε σε όλη τη χώρα, του πώς πρέπει να εννοείται η σχέση ελληνικού Δημοσίου και πολίτη, στην παροχή υπηρεσιών – στην περίπτωσή μας υπηρεσιών υγείας» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: Έθνος