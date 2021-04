Άρση lockdown: Σκέψεις για υποχρεωτικά self test σε λιανεμπόριο και εστίαση

Ενα πολύ σημαντικό εργαλείο θεωρούνται τα self tests από τις Αρχές για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Ετσι υπάρχουν σκέψεις για την υποχρεωτικότητά τους σε λιανεμπόριο και εστίαση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open TV.

Μετά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, το επόμενο βήμα για τα τεστ αυτοδιάγνωσης θα αφορά τους εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο, με ευθύνη και του εργοδότη και με πιθανές κυρώσεις για τη μη χρήση τους. Παράλληλα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν βέβαιο ότι τα self test θα χρησιμοποιηθούν και για το άνοιγμα της εστίασης, μετά το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται νέος διαγωνισμός σε εξέλιξη για την αγορά 10 εκατομμυρίων τεμαχίων self test, με περισσότερες από 50 εταιρίες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Είναι πολύ πιθανό αυτό να βοηθήσει και στην πτώση της τιμής του, που σήμερα είναι στα 7,5 ευρώ.

