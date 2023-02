Άρμι Χάμερ: «Σπάει τη σιωπή του» – Η σεξουαλική κακοποίηση στα 13 και οι αυτοκτονικές τάσεις

Πριν από αρκετό καιρό, ο κόσμος του Άρμι Χάμερ κατέρρευσε. Τότε, πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν μεταξύ άλλων, για κανιβαλιστικές τάσεις και σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Άρμι Χάμερ, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, είχε μπει σε κέντρο απεξάρτησης από το σεξ, τις ουσίες και το αλκοόλ και πλέον αποφασίζει να «σπάσει και τη σιωπή» του. Ο ηθοποιός με τις σαδομαζοχιστικές τάσεις, τα σκάνδαλα του οποίου είδαν το φως της δημοσιότητας το 2021, αποκάλυψε ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει, καθώς και ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην ηλικία των 13 ετών.

Το σκάνδαλο γύρω από το πρόσωπο του πρωταγωνιστή του «Call me by your name» ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, όταν διέρρευσαν στο Ίντερνετ μηνύματα που φέρεται να έστειλε ο σταρ σε πρώην ερωμένες του, το διάστημα που ήταν παντρεμένος. Τα συγκεκριμένα μηνύματα μάλιστα περιέγραφαν ακραίες «φαντασιώσεις βιασμού και κανιβαλισμού». Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος ηθοποιός διέψευσε την αυθεντικότητά τους, τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον δύο γυναίκες που είχαν σχέση μαζί του, τον κατήγγειλαν για κακοποιητική συμπεριφορά και επιβεβαίωσαν ότι τους είχε ζητήσει επανειλημμένα, να φάει κάποιο κομμάτι του σώματός τους. Μία από αυτές, σημείωσε ότι τόσο η επιμονή, όσο και το ύφος του, όταν της ζητούσε να πάει σε χειρούργο για να αφαιρέσει ένα πλευρό της και να του το δώσει να το φάει, την έκαναν να πιστεύει ότι μιλούσε απολύτως σοβαρά.

Mετά από δύο χρόνια, ο Άρμι Χάμερ έδωσε μια συνέντευξη στο Air Mail και μίλησε για τις παραπάνω κατηγορίες, αποκαλύπτοντας ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει, ενώ τόνισε ότι οι σαδομαζοχιστικές του τάσεις ξεκίνησαν, αφού είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως έφηβος.

«Είχα αυτές τις νεότερες γυναίκες στα μέσα της δεκαετίας του 20 και εγώ είμαι στα 30 μου» αναφερόμενος στο ηλικιακό χάσμα στις σχέσεις του με θύματα όπως η Courtney Vucekovich και η Paige Lorenze: «Ήμουν ένας επιτυχημένος ηθοποιός εκείνη την εποχή. Θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένες, να είναι απλώς μαζί μου και θα έλεγαν “ναι” σε πράγματα που ίσως δεν θα έλεγαν ναι από μόνες τους. Αυτή είναι μια ανισορροπία δύναμης στην κατάσταση» αποκάλυψε ο Χάμερ.

Όσον αφορά στις αυτοκτονικές του τάσεις αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να δώσει το οριστικό τέλος στη ζωή του, καθώς παρακολουθούσε τον «κόσμο» του να διαλύεται: «Απλά βγήκα στον ωκεανό και κολύμπησα όσο πιο μακριά μπορούσα και ήλπιζα ότι είτε θα πνιγόμουν, είτε θα με χτυπούσε ένα σκάφος, είτε θα με έτρωγε ένας καρχαρίας» σημείωσε για την εποχή που ζούσε στα νησιά Κέιμαν. «Τότε συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά μου ήταν ακόμα στην ακτή και ότι δεν μπορούσα να τους το κάνω αυτό».

#ArmieHammer finally breaks silence about the rape allegations levelled at him, says he was selfish and 'used people'https://t.co/xUByK3KoeF — Indian Express Entertainment (@ieEntertainment) February 5, 2023

Μάλιστα ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ τον βοήθησε οικονομικά, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Vanity Fair, το πρώην χρυσό χαρτί της Marvel πλήρωσε τουλάχιστον έξι μήνες αποτοξίνωσης για τον Άρμι Χάμερ.

«Υπάρχουν παντού παραδείγματα, με τον Ρόμπερτ να είναι ένα από αυτά, ανθρώπων που πέρασαν αυτά τα πράγματα και βρήκαν τη λύτρωση μέσα από ένα νέο μονοπάτι. Και αυτό, νομίζω, είναι αυτό που λείπει από αυτή την κουλτούρα της ακύρωσης, του woke-mob. Τη στιγμή που κάποιος κάνει κάτι λάθος, τον πετάνε στα σκουπίδια. Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για αποκατάσταση» δήλωσε για τη βοήθεια του θρυλικού Iron Man, ενώ συνέχισε: «Όταν ρίχνουν κάποιον σαν εμένα στη φωτιά για να προστατευτούν… το μόνο που κάνουν είναι να μεγαλώνουν τη φωτιά. Και αυτή η φωτιά είναι πλέον εκτός ελέγχου και θα κάψει τους πάντες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε τα λάθη του και επισήμανε πως από εδώ και πέρα μέλημά του είναι, να προχωρήσει καλύτερος: «Είμαι εδώ για να παραδεχτώ τα λάθη μου, να αναλάβω την ευθύνη για το γεγονός ότι ήμουν μαλ@@, ότι ήμουν εγωιστής, ότι χρησιμοποίησα τους ανθρώπους για να νιώσω καλύτερα, και όταν τελείωσα, προχώρησα. Τώρα είμαι ένα πιο υγιές, πιο ευτυχισμένο, πιο ισορροπημένο άτομο. Είμαι σε θέση να είμαι εκεί για τα παιδιά μου με έναν τρόπο που δεν ήμουν ποτέ… Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη ζωή μου και την ανάρρωσή μου και για όλα. Δεν θα ήθελα να γυρίσω πίσω και να αναιρέσω όλα όσα μου συνέβησαν».

Ο Άρμι Χάμερ έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την 8χρονη Χάρπερ και τον 6χρονο Φορντ, με την πρώην σύζυγό του Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς.

Ο διάσημος ηθοποιός βγήκε από την κλινική αποτοξίνωσης κατεστραμμένος οικονομικά, καθώς η βιομηχανία του κινηματογράφου, αλλά και η οικογένειά του, του γύρισαν την πλάτη. Απένταρος, χωρίς φίλους, βρήκε σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, εργασία σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο ως «κλείστρα» ραντεβού, όπως λέγεται στην αργκό των ανθρώπων των media, κλείνει, δηλαδή, τηλεφωνικά όλα τα εξωτερικά ραντεβού των πελατών του resort. Αν και ο πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name», προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια μεγιστάνων του πετρελαίου, φαίνεται ότι το δικό του «πηγάδι έχει στεγνώσει».

Πηγή: Πρώτο Θέμα