Αρμενία: Έκρηξη σε πανεπιστημιακό κτίριο στο Ερεβάν: Ένας νεκρός και τρεις εγκαυματίες

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στο Ερεβάν της Αρμενίας, καθώς έκρηξη έλαβε χώρα σε πανεπιστημιακό κτίριο, με αποτέλεσμα να ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν ακόμα τρία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου του τμήματος χημείας του Κρατικού Πανεπιστημίου του Ερεβάν.

One person died and several others were injured as a result of an explosion in one of the buildings of the Yerevan State University.#Armenia #Yerevan pic.twitter.com/QGFD5lxvrl

