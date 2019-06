Αρκούδα κρατούσε άνδρα για έναν μήνα στη φωλιά της (video)

Eίναι μια απίστευτη ιστορία, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας η βρετανική εφημερίδα »The Sun».

Κυνηγοί -σε δάσος έξω από την πόλη Tuva, στη νότια Σιβηρία- βλέποντας ότι οι σκύλοι τους γαύγιζαν στις όχθες μια λίμνης, πλησίασαν για να δουν τι συμβαίνει. Αυτό που αντίκρισαν ήταν ένα σχεδόν σκελετωμένο σώμα το οποίο θύμιζε… μούμια.

Όταν προσπάθησαν να προσεγγίζουν το σώμα που βρισκόταν στις όχθες της λίμνης ήρθε το δεύτερο σοκ. Ο γενειοφόρος, αποστεωμένος άνδρας ήταν ζωντανός!

Όπως αποκαλύφθηκε στην συνέχεια, ο άτυχος άνδρας πριν από έναν περίπου μήνα είχε δεχθεί επίθεση αρκούδας με αποτέλεσμα να του σπάσει τη σπονδυλική στήλη. Το άγριο ζώο, αντί να τον κατασπαράξει, τον… μετέφερε –όπως ανέφερε ο ίδιος– στη φωλιά της και τον επιτηρούσε όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να αποφασίσει να τον χρησιμοποιήσει ως τροφή.

A Tuva man survives a month after a bear broke his back & saved him as a snack! Except Tuva authorities deny it & this video was already part of a fake about a man found alive in a coffin in Sochi (https://t.co/AKCNkedpaI)

Where's the vid originally from?https://t.co/CXXb2RjJ2B

— Alec Luhn (@ASLuhn) June 26, 2019