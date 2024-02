ArgoTalks από το Argo Film Festival – Πρωτοποριακή πλατφόρμα με συνεντεύξεις «αστεριών» του σινεμά

Το Argo Film Festival στον Βόλο επέστρεψε για 13η χρονιά. Παράλληλα άνοιξε και η ελεύθερη πλατφόρμα ArgoTalks, που είναι νέα και πρωτοποριακή με συνεντεύξεις ηθοποιών, σκηνοθετών και σεναριογράφων. Στόχος των εμπνευστών του Argo Film Festival είναι να ανακαλύψουν νέα ταλέντα και να τα βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ

Ο Βολιώτης Κωνσταντίνος Μουτσινάς, είναι παραγωγός ταινιών και σεναριογράφος. Σήμερα εργάζεται στην εταιρεία του Πάρι Κασιδόκωστα και του Βολιώτη Τέρι Ντούγκα, την 1821 media.

Το 2009 ως τελειόφοιτος μαθητής του 5ου Λυκείου Βόλου έκανε μια ταινία με φίλους του. Η ταινία διακρίθηκε σε κάποια φεστιβάλ κι από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μέσα από εκεί ξεπήδησε η ιδέα του φεστιβάλ και με τη βοήθεια του Τέρι, του Σωτήρη Πολύζου και άλλων, όπως και της τότε Νομαρχίας και του Δήμου Ιωλκού, ξεκίνησε το Argo Film Festival. Τον Αύγουστο του 2010 πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ. Τότε βραβεύτηκε ο Κώστας Βουτσάς και του δόθηκε ένα αστέρι, όπως στη λεωφόρο της δόξας. Το 2019 ήταν η τελευταία φορά που έγινε το φεστιβάλ από κοντά, ενώ μετά λόγω covid συνεχίστηκε διαδικτυακά. Οι συμμετοχές ανέρχονται τα τελευταία χρόνια σταθερά στις 200 συμμετοχές τον χρόνο που αποτελεί ένα υψηλό αριθμό.

Πρόκειται για φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Πρωταρχικός στόχος είναι να δώσει κίνητρα στα νέα παιδιά ώστε να κυνηγήσουν να τα όνειρά τους. Συμμετοχές υπάρχουν και από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα Argofilmfestival.gr και να αντλήσει πολλές πληροφορίες. Μέσα από το φεστιβάλ γεννήθηκε πρόσφατα και η ιδέα του Αrgotalks. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα όλοι μπορούν να δουν συνεντεύξεις από ηθοποιούς, σκηνοθέτες που μιλούν για τις ταινίες τους και ουσιαστικά εμψυχώνουν τους συμμετέχοντες και τη συμμέτοχη τους στο φεστιβάλ.

Ονόματα όπως οι ηθοποιοί Matthew McConaughey, Nia Vardalos, ο σκηνοθέτης Joe Russo και Phedon Papamichael μιλούν για τη δουλειά τους, αλλά και τον Βόλο. Στόχος είναι να ανεβαίνουν στην πλατφόρμα δύο συνεντεύξεις τον μήνα. Είναι ένα δώρο προς τους νέους. Μπορεί να τους εμπνεύσει.

178 διεθνείς συμμετοχές

και τρεις Μεγάλοι Νικητές

Το Argo Film Festival επέστρεψε για 13η χρονιά στην όμορφη πατρίδα του, τον Βόλο. Ύστερα από τη θεομηνία που έπληξε τον τόπο και τους ανθρώπους μας, στόχος του φεστιβάλ είναι να εμπνεύσει τους νέους να συνεχίζουν να κυνηγούν το όνειρό τους. Έτσι, κι αυτή τη χρονιά, παρότι όλες οι κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης μας καταστράφηκαν, το φεστιβάλ δέχτηκε 178 διεθνείς συμμετοχές με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, μέσω της πλατφόρμας Filmfreeway, από τις οποίες δεκαπέντε επιλέχθηκαν στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα και τρεις ήταν οι Μεγάλοι Νικητές.

1. The Countryman του Andy Kastelic

2. Things Unheard Of του Ramazan Kilic

3. Heroes of Bronze – The Memory του Martin Klekner

Για τους νικητές ανοίγονται νέοι ορίζοντες στον χώρο. Με τους νικητές από παλαιότερα φεστιβάλ έχουν γίνει τρεις ταινίες. Η πρώτη ταινία που έγινε από τους δύο πρώτους νικητές των φεστιβάλ είναι η πρώτη ελληνική ταινία που πουλήθηκε στο Netflix. Το φεστιβάλ στέκεται δίπλα στους νικητές και το έργο τους.

Ταινίες από νέους δημιουργούς

μέσω του φεστιβάλ

Όπως εξηγεί ο συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής Κωνσταντίνος Μουτσινάς, «το κόστος μιας ταινίας μικρού μήκους μπορεί να ποικίλει. Μπορεί να ξεκινήσει από 200€ και να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα ποσά. Όμως μέσω του φεστιβάλ ενθαρρύνονται όλοι να κάνουν ταινίες ανεξάρτητου προϋπολογισμού, καθώς μέσα από τις ταινίες μπορούν να διαπιστωθούν οι ιδέες και το ταλέντο κάποιου. Έπειτα, εφόσον έχει ταλέντο, θα του δοθούν τα μέσα και τα εφόδια να κάνει κάτι πιο επαγγελματικό».

Προς τιμήν της φετινής διοργάνωσης, διεξήχθη party στο «The 11 Concept», την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες και τιμώμενους προσκεκλημένους από τον χώρο των Τεχνών και να ανταλλάξουν τις δημιουργικές τους ανησυχίες, καθώς και τυχόν συμβουλές για τα επόμενα καλλιτεχνικά βήματα. Στον ημιώροφο του χώρου έγινε παρουσίαση φωτογραφικού/αρχειακού υλικού από εντυπωσιακά στιγμιότυπα παλιών διοργανώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος το Argo Film Festival, αντί για ένα φαντασμαγορικό event με κόκκινα χαλιά και φώτα, προτίμησε να πραγματοποιήσει μια πιο λιτή εκδήλωση και να παραχωρήσει το 70% των εσόδων του σε οικογένειες της περιοχής μας που επλήγησαν από τις καταστροφές.

Επιπλέον, αυτή η χρονιά σηματοδότησε ακόμη ένα ορόσημο για τον θεσμό του φεστιβάλ, με την τοποθέτηση των δύο τελευταίων μαρμάρινων Αστεριών, των Θανάση Βέγγου και Γιάννη Βογιατζή, στον τοίχο του Κινηματογράφου «Αχίλλειον» στην παραλία του Βόλου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος ήδη φιλοξενεί άλλα δέκα αστέρια, αφιερωμένα σε όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στον ελληνικό κινηματογράφο. Στόχος είναι το «Αχίλλειον» να αποτελεί ένα διαχρονικό μνημείο απόδοσης φόρου τιμής σε όλα αυτά τα πρόσωπα, ώστε ποτέ να μην ξεχνάμε τη συμβολή τους.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η σημαντική συνεισφορά των εταιρειών Canaropa του κ. Δημήτρη Ζησόπουλου, La Tour Melas, Foto Karmi & 308 Productions, ενώ πίσω από το Dj Set βρισκόταν ο Βολιώτης Στέργιος Τσουρνάβας. Εμπνευστής και ιδρυτής του φεστιβάλ είναι ο Τέρι Ντούγκας, συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής ο Κωνσταντίνος Μουτσινάς και διοργανωτής ο Βασίλης Κύρου.