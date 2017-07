Αρχίζουν απόψε οι εκδηλώσεις του 7ου Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου

Ξεκινούν απόψε Κυριακή, οι 8ήμερες εκδηλώσεις του 7ου Φεστιβάλ Αφήγησης «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη» που αφιερώνεται στη μνήμη του Αριστοφάνη Χουρδάκη (1932-2017) και θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 Αυγούστου 2017. Ο Κένταυρος στη φετινή διοργάνωση αρχίζει να ξετυλίγει το γαϊτανάκι των εκδηλώσεών του με δύο εγκαίνια εκθέσεων. Νωρίτερα στις 7.00 μμ στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Νηλείας, στο Δημήτρειο Οίκημα, το ΚΔΑΠ Λεχωνίων παρουσιάζει έργα παιδιών που συμμετείχαν στα προγράμματά του σε ζωγραφική και κεραμικά με θέμα: «Ταξιδεύοντας με το τρενάκι του Πηλίου στη ράχη του βουνού των Κενταύρων» και υπεύθυνους εργαστηρίων τον Απόστολο Ντελάκο-εικαστικό, τη Νατάσσα Κοντογιάννη-κεραμίστρια, και τη Μαρία Χαμπέρη-ζωγράφο. Λίγο αργότερα το βράδυ στις 8.00 μμ στο προαύλιο Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθούν με την επιμέλεια του ίδιου φορέα αφηγήσεις για παιδιά (6+) και μικτό κοινό και συγκεκριμένα: «Ο λαίμαργος τουνελόδρακος» του Ευγένιου Τριβιζά σε αφήγηση της Αντωνίας – Στυλιανής Κουγκούνη, μέλους της Λέσχης Αφήγησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και σε μουσική επένδυση (ηχοεικό-νες, ηχητικά εφέ, μοτίβα) της μουσικού Θεοδώρας Μαγαλιού, «Λαβύρινθος και Μινώταυρος» του Κώστα Πούλου, σε αφήγηση της Θεατρολόγου Ελένης Ζαρίφη και μουσική επένδυση (ηχοεικόνες, ηχητικά εφέ, μοτίβα) της μουσικού Δομνίκης Μαυρίδου.

Στη συνέχεια στο Φουαγιέ του Βαφειάδειου Πνευματικού Κέντρου στις 9.00 μμ θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Έκθεσης Καλλιτεχνών Δημιουργών με έργα των:Τερέζας Βαλαβάνη: «Η ιστορία της Πριγκίπισσας Άννυ» (Ζωγραφική-Κολλάζ), Μαρίας Γελαγώτα: «Γλυκές ιστορίες» (Παραδοσιακά πηλιορείτικα γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες), Γεωργίας Κατώγια: «Μικρές ιστορίες με χώμα, χρώμα και νερό» (Κεραμικά), Μάρως Λιάππη: «Τα μαγικά βραχιόλια της Σεχαραζάντ» (Βραχιόλια με τεχνική μακραμέ βγαλμένα απ’ τα παραμύθια), Μάτας Μαΐλλη: «Ταξιδεύοντας με ένα παραμύθι» (Κατασκευές από ξύλο), Ομάδας Εικαστικών Κατασκευών-Χαρτοπολτού του τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων της Δ/νσης πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου-σε διδασκαλία Βαγγέλη. Πατσέα και συμμετέχουσες τις: Μ. Εμμανουήλ, Ε. Καλαμογιώργου, Μ. Καραδέμητρου, Σ. Μ. Κουτσογιώργου, Α. Πορτάρη, Ο. Σαββοπούλου, Χ. Χατζηκωτούλα):»Ιστορίες από Χαρτί» (Κατασκευές από παπιέ μασέ). Και οι δύο εκθέσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 Αυγούστου με ώρες λειτουρ-γίας καθημερινά 11.00-1.00μμ και 6.00-8.00 μμ

Το πλήρες-υπόλοιπο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 -Τόπος: Άγιος Γεώργιος

Απόγευμα: 7.30 μμ Χώρος: Εικαστικό Μουσείο Γλύπτη Νικόλα

ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (12 +) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

«Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ’ της κλώτσο να γυρίσει… αλλαγή να ξεκινήσει» Ομάδα Αφήγησης Οι Υφάντρες των παραμυθιών (Μ. Απειρανθίτου,Λ. Σουγιά)

Βράδυ: 9.30 μμ Χώρος: Προαύλιο Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (12+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ «Συναξάρια σαν παραμύθια» π. Γ. Δελικώστας, π. Α. Σκοπιανός, Δ.Β. Προύσαλης

Τρίτη 1 Αυγούστου 2017-Τόπος: Άνω Γατζέα

Απόγευμα: 7.30 μμ Χώρος: Μουσείο Ελιάς και Λαδιού ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ (10+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ «Παραμύθια των Μεταμορφώσεων» (Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Αφήγησης-WSD 2017) (Μ. Απειρανθίτου, Λ. Σουγιά, Δ. Μάλλης, Ρ. Μουλλά, Δ.Β. Προύσαλης)

Βράδυ: 9.30 μμ-Χώρος: Μουσείο Ελιάς και Λαδιού

ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (15+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ «Ιστορίες γι` αυτούς που διαλέγουν τη μοίρα τους» Κάτια Καντούρη

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 Τόπος: Άνω Λεχώνια

«Η Ημέρα των παραμυθιών στο τραίνο»-Πρωί: 10.00 πμ Εκκίνηση από Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λεχωνίων με επιστροφή Χώρος: Στους σταθμούς των διαλειμμάτων της πρωινής διαδρομής Λεχώνια-Μηλιές του τραίνου «Στις ράγες του Μουντζούρη ακούγονται ακόμη ιστορίες…» Άνω Γατζέα και Μηλιές-Αφήγηση: Δημήτρης Β. Προύσαλης

Ειδική έκπτωση στο εισιτήριο με επιστροφή (Άνω Λεχώνια-Μηλιές) λόγω συμμετοχής του Μουντζούρη στο Φεστιβάλ Αφήγησης Λόγω περιορισμένων θέσεων απαραίτητη η προαγορά εισιτηρίων Σημείο Πώλησης: Γραφείο ΤΡΑΙΝΟΣΕ Δημητριάδος 186 & Μαυροκορδάτου Τηλ. 24210-39723

e-mail: grafeio.volou@trainose.gr

Τόπος: Κάτω Γατζέα Βράδυ: 9.00 μμ Χώρος: Παλιό Δημοτικό Σχολείο ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ: «Μέσα στου καλοκαιριού τη νύχτα, μια χούφτα παραμύθια…» Λίλλυ Τριαντάρη

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2016 -Τόπος: Άγιος Γεώργιος Απόγευμα: 7.00 μμ Χώρος: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ Εισηγήσεις πανεπιστημιακών και ειδικών σχετικά με θέματα παραμυθολογικά, των μύθων, της αφήγησης

«H μεταμορφωμένη νύφη. Από τη νεράιδα στη χελώνα»-Άννα Αγγελοπούλου Ανθρωπολόγος και Ψυχαναλύτρια Πανεπιστήμιο Paris III, Sorbonne Nouvelle

«Από τον μύθο και τη μυθολογία στο σύγχρονο παραμύθι και τη λογοτεχνία» Βασίλης Δ. Αναγνωστόπουλος , Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Αποτιμώντας τη συμβολή του Αριστοφάνη Χουρδάκη (1932-2017) στη μελέτη των λαϊκών παραμυθιών της Κρήτης. Μια πρώτη επισκόπηση του δημοσιευμέ-νου έργου του 1994-2015» Δημήτρης Β. Προύσαλης , εκπ/κός, αφηγητής, επιστημονικός εκπρόσωπος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη»

Βράδυ: 9.30 μμ -Χώρος: Προαύλιο Έδρας της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη» (Έναντι Παραδοσιακού Ξενώνα «Ανωβολιός») ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (12+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:

«DREAMKEEPER» (Σκηνοθεσία S. Barron (2002, ΗΠΑ 2h 54min)

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017-Τόπος: Άγιος Γεώργιος –Δημοτικό Σχολείο

Ώρες: 10.00- 14.00 Εργαστήρι Αφήγησης: Δημήτρης Β. Προύσαλης «Πες κι εσύ μιαν ιστορία: Ξετυλίγοντας το κουβάρι της αφήγησης»

Απόγευμα: 7.30 μμ-Χώρος: Πέτρινο Γεφύρι Αγίου Αθανασίου ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (7+) ΚΑΙ ΜΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ «Ένα τσαμπί παραμύθια» Ομάδα Αφήγησης Παραμυθανθός (Δ. Μάλλης, Ρ. Μουλλά) Μουσική: Δ.Μάλλης

Βράδυ: 9.30 μμ-Χώρος: Αυλή Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου

ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (12+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ «Ιστορίες στα μονοπάτια των παλιών παραμυθάδων»ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΦΗΓΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΦΗΓΗΤΕΣ: Κ. Τσαλαπατάνη, Κ. Κόκκορη, Α. Καψωμενάκη, Λ. Προύσαλη, Δ. Χαρούλης, Α. Μπατσαλή

Σάββατο 5 Αυγούστου 2017-Τόπος: Άγιος Γεώργιος, Δημοτικό Σχολείο Ώρες: 10.00-14.00 Εργαστήρι Αφήγησης : Μάγδα Κοσσίδα «Γιατί λέμε ιστορίες» Το νερό εισέρχεται στην γη την ποτίζει και την καθιστά γόνιμη. Ο λόγος εισέρχεται στην κοινωνία και εκτελεί ανάλογο έργο. Χωρίς νερό και χωρίς λόγο δεν υπάρχει ζωή!

Απόγευμα: 7.30 μμ, Χώρος: Προαύλιο Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου

ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (12+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:

«Ήταν αλήθεια σαν παραμύθια» Α. Κουκουζέλη, Ε. Κούβαρη, Χ. Πορίχη

Βράδυ: 9.30 μμ Χώρος: Προαύλιο Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου

Τιμητική εκδήλωση: Βράβευση του David Ambrose καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Αφήγησης Ουαλίας Beyond the Border για τα 25χρονα της διοργάνωσης και για την προσφορά του στο θεσμό των Φεστιβάλ Αφήγησης

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ «Tales From The Land of King Arthur»

David Ambrose

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017-Τόπος: Άγιος Γεώργιος, Δημοτικό Σχολείο Εργαστήρι Αφήγησης : David Ambrose-Dreams and Memories –Storytelling Workshop για ενηλίκους (στα αγγλικά) Απόγευμα: 7.30 μμ, Χώρος: Αυλή Οικίας Οικογένειας Μαρίνου (Φ. Μπέλα) ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (12+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ: «Θρύλοι για την Άλωση της Πόλης»Δημήτρης Β. Προύσαλης Συνοδεία: Μουσικό Σχήμα «Μουσαγέτης» (Ζ. Γεωργαλιός, κανονάκι-Ι. Κουλιανός, πολίτικο λαούτο-Σ. Μεγκές, φώνη, κρουστά)

Βράδυ: 9.30 μμ-Χώρος: Αυλή Παραδοσιακού Ξενώνα «ΑΝΩΒΟΛΙΟΣ» ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (13+) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ: «Διγενής Ακρίτας» Μάγδα Κοσσίδα Μουσική: Σ. Γανωτής (κρητική λύρα, σαντούρι, κρουστά, κανονάκι)

Η είσοδος στις Εκθέσεις, αφηγήσεις, το Θερινό Σχολείο Παραμυθιών, τις προβολές είναι ελεύθερη. Πληροφορίες-κρατήσεις για τα εργαστήρια (δίνονται βεβαιώσεις):

6936382133

Το Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου διοργανώνεται από το 2011 από τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη», τον Πολιτιστικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Νηλείας «Ο Κένταυρος» και την ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ. Το 2017 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του ΕΟΤ και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Νοτίου Πηλίου, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τiw Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, ενώ ακόμη συμμετέχουν η Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής, το Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (ΚΔΑΠ Λεχωνίων) και το Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης Ουαλίας Beyond The Border.