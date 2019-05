Αρχίζει σήμερα η 5η Συνάντηση «Αρχαιολογικών Διαλόγων» και το συνέδριο για την ψηφιακή αφήγηση

Στον Βόλο πραγματοποιείται από σήμερα Πέμπτη 30 Μαΐου έως μεθαύριο Σάββατο 1 Ιουνίου η 5η Συνάντηση των «Αρχαιολογικών Διαλόγων» (αμφιθέατρο Κορδάτου και Σαράτση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Η διοργάνωση φέτος θα κινηθεί γύρω από τον άξονα «ΘαλασσοΓεωγραφίες: Ρότες, Ροές, Δίκτυα», αναδεικνύοντας τις ποικίλες πτυχές των σχέσεων του ανθρώπου με τη θάλασσα.

Η διοργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, συμπεριλαμβάνει θεματικές συνεδρίες, ανοικτές συζητήσεις, εκθέσεις, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, δρώμενα και προβολές, ενώ σε αυτήν συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, πέρα από παγιωμένες ιεραρχίες και στεγανά.

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνουν από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου, στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα το πρώτο ελληνικό confestival (conference + festival) για την Ψηφιακή Αφήγηση με τίτλο «Data-stories: New Media Aesthetics and Rhetorics for Critical Digital Ethnography».

Το συνέδριο εξετάζει τους ριζικούς μετασχηματισμούς στον τρόπο που αφηγούμαστε ιστορίες στην εποχή των αλγορίθμων, των βάσεων δεδομένων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των συμμετοχικών πολιτισμών. Φιλοδοξεί να αναδείξει τι σημαίνουν οι αλλαγές αυτές για τον πολιτισμό μέσα από μια κριτική ανάλυση αυτού του φαινομένου. Θα παρουσιαστούν επίσης πρακτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης από τον σύγχρονο ακαδημαϊκό χώρο. Ένα καινοτόμο συνέδριο, μια γιορτή για νέες ερευνήτριες/ ερευνητές από διάφορα επιστημονικά πεδία (ανθρωπολογία, σπουδές επικοινωνίας και νέων μέσων, πολιτισμικές σπουδές, λογοτεχνική κριτική, ιστορία, game studies, πειραματικών ψηφιακών επιστημών, κ.τ.λ.) που ταυτόχρονα απευθύνεται και προσκαλεί το ευρύ κοινό και τους πολίτες του Βόλου σε προβολές διαδραστικών ντοκιμαντέρ και συμμετοχή σε περιπάτους μέσα επικοινωνίας διεντοπισμού και serious παιχνίδια. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

Εν τω μεταξύ ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής Ζήσης Μαμούρης και ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης προσκαλούν τους πολίτες στην τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Stanford Victor Davis Hanson σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, την Πέμπτη 30 Μαΐου και ώρα 12 μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.