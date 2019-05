Άρχισαν οι εγγραφές για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Αθήνα θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει στις 25,26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 (3nd Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-EuroMed 2019) , που έχει θεσμοθετηθεί και διοργανώνεται στην Ελλάδα κάθε δύο χρόνια , μετά από απόφαση των διοργανωτών φορέων, που είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.- Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς(UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage και EUERA Chair on Digital Cultural Heritage) , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής-Σχολή Μηχανικών ) και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .

Πρόκειται για το 3ο, κατά σειρά, «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς -Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage «, που θα διοργανωθεί στην Ελλάδα, το φθινόπωρο του 2019 , σε συνεργασία των διοργανωτών με Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα , με παγκόσμιους επιστημονικούς φορείς, με την Ελληνική και Κυπριακή Πολιτεία , με ερευνητικά κέντρα κ.α΄. ενώ αξιοποιείται η τεράστια εμπειρία του ΤΕΠΑΚ στη διοργάνωση των παγκόσμιων συνεδρίων Ψηφιοποίησης EuroMed στην Κύπρο , επίσης, κάθε δύο χρόνια (από το 2006).



Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προσκαλείται όλη η επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, από την Ελλάδα και την Κύπρο, Έλληνες και Κύπριοι ερευνητές ανά την υφήλιο να δηλώσουν συμμετοχή αλλά και να υποβάλλουν τις εισηγήσεις και τα Posters τους ,μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου που είναι η www.euromed-dch.eu.

Τα Συνέδρια αυτά , λόγω της θεματολογίας τους χαρακτηρίστηκαν από όλους ως εθνικής σημασίας , και αξίζει να σημειωθεί ότι τελούν υπό την Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, πολλών Υπουργείων ,αλλά και πολλών παγκόσμιων επιστημονικών οργανισμών.

Το Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς απευθύνεται προς :

1. Επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων , όλων των βαθμίδων , με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ,Ιστορία, Γεωλογία, Βιολογία ,Ανθρωπολογία ,Χημεία, Πληροφορική ,Φυσική ,Μαθηματικά ,Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ,Αρχιτέκτονες κ.ά. ) , Συντηρητές Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης ,Γραφιστικές Τέχνες κ.α. ,ειδικότητες δηλ. που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

2. Στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , Εφορειών Αρχαιοτήτων ,ICOMOS, Μουσείων ,Γενικών Αρχείων του Κράτους ,κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών ,Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιών, Oμοσπονδιών, Συλλόγων Επιστημόνων , Ένωση Ελλήνων Συντηρητών, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, Ένωση Αρχαιολόγων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΙCOM Ελλάδος και Κύπρου, Συλλογικοτήτων ,Μελετητικών Εταιριών, Φορείς υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. όπως και τους αντίστοιχους Φορείς της Κύπρου.

3. Στελέχη άλλων Υπουργείων και ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού

4. Έλληνες και Κύπριους που εργάζονται σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα σχετικά με τον Πολιτισμό

5. Έλληνες και Κύπριους Φοιτητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων

6. Ανεξάρτητους Επιστήμονες και Ερευνητές στην Ελλάδα, Κύπρο και όλο τον κόσμο

7. Γενικά ,κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν οι παρακάτω Θεματικοί άξονες:

• Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες

• Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό

• Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της

• Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)

• Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)

• Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επίκαιρα τα Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Αξίζει να σημειωθεί ,ότι, υπό το πρίσμα των κινδύνων που διατρέχουν τα μνημεία μας ( αρχαιολογικά ,βυζαντινά ,θρησκευτικά κλπ) , υπάρχει δραματική ανάγκη δημιουργίας εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού μας αποθέματος , με τη χρήση των νέων τεχνολογιών .

Για τους παραπάνω λόγους , τα πρωτοπόρα και καινοτόμα Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς , που διοργανώνονται σε Ελλάδα και Κύπρο, αποδεικνύονται δραματικά επίκαιρα και εθνικά χρήσιμα , γιατί μέσα από αυτά επιτυγχάνεται ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών για τα αποτελέσματα της έρευνας στην πολιτιστική κληρονομιά και τις ψηφιακές τεχνολογίες , συζητούνται οι τρέχουσες και οι μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργούνται οι απαραίτητες συνέργειες μεταξύ Φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου ,αλλά και με τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Εργαστήρια και Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο ,που στέλνουν εκπροσώπους τους, για την καλύτερη αξιοποίηση των ίσων ευκαιριών μέσα στην Ευρώπη και πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς ,αλλά και παγκόσμιους πόρους, που προορίζονται για τον Πολιτισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι για ενημέρωσή τους για το 1ο και το 2ο Συνέδριο ,μπορούν να επισκέπτονται τους ιστότοπους www.euromed2015.eu ,www.euromed2017.eu, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχών των συνέδρων και υποβολής των εργασιών των εισηγητών για το 3ο Συνέδριο είναι η http://www.euromed-dch.eu.

Πληροφορίες : Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Κων. Σκριάπας Τηλέφ. 6974-881944, skriapask@gmail.com , www.perrevia.net.gr .