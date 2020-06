Αρχηγός Αστυνομίας Χιούστον σε Τραμπ: Κλείσε το στόμα σου

Επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Αρτ Ατσεβέντο, αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον. Κληθείς να σχολιάσει στην εκπομπή της πολεμικής ανταποκρίτριας Κριστιάν Αμανπούρ, τις δηλώσεις Τραμπ περί ανάπτυξης «χιλιάδων βαριά οπλισμένων στρατιωτών» απάντησε τα εξής:

«Επιτρέψτε μου να πω αυτό στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών εξ ονόματος του αρχηγού της αστυνομίας σε αυτή την χώρα: Σας παρακαλώ, εάν δεν έχετε κάτι εποικοδομητικό να πείτε, κρατήστε το στόμα σας κλειστό επειδή βάζετε νέες γυναίκες και νέους άνδρες σε κίνδυνο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός.

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020