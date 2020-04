ΑΠΘ: Έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κοτσίρης-Πενθεί ο νομικός κόσμος της χώρας

Φτωχότερος είναι από την Μεγάλη Πέμπτη ο νομικός κόσμος της χώρας μετά το θάνατο του Λάμπρου Κοτσίρη, Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμου Διδάκτορα Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του εκφράζει με ψήφισμά τη η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Ποιος ήταν ο Λάμπρος Κοτσίρης

Αποφοίτησε από την Βαρβάκειο Σχολή το 1952 και από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1956. Το 1959 γράφτηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Την 21η Ιουλίου του 1960 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα Νομικής με βαθμό cum laude από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου όπου σπούδασε με υποτροφία του ιδίου Πανεπιστημίου.

Κατά την περίοδο 1960-67 μεταβαίνει επανειλημένα και για μακρά παραμονή στο London School of Economics όπως και στα Πανεπιστήμια της Κολωνίας, του Αμβούργου, της Χαϊδελβέργης, του Βερολίνου, της Γενεύης και της Σορβόνης λόγω άμεσης ανάθεσης από τον αείμνηστο δάσκαλό του Καθηγητή Κωνσταντίνο Ρόκα ,εκπόνησης υφηγεσίας με θέμα «Πελατεία-Ένταξις πραγματικής προσδοκίας εις το σύστημα Δικαίου».

Παράλληλα κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ασκεί δικηγορία, συγγράφει μονογραφίες και μελέτες που άρχισαν να δημοσιεύονται σε έγκριτα ελληνικά νομικά περιοδικά από το 1962 – K.: Τον Ιούνιο του 1972 ανακηρύσσεται ομόφωνα υφηγητής του Εμπορικού Δικαίου της Σχολής ΝΟΕ ΑΠΘ και το 1973 εκλέγεται παμψηφεί από την ίδια σχολή μόνιμος Καθηγητής.

Το 1983 λαμβάνει υποτροφία από το Βρεττανικό Συμβούλιο για τρίμηνη ερευνητική εργασία στο Trinity College του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το 1986 με υποτροφία Fulbright και με ετήσια εκπαιδευτική άδεια μεταβαίνει στο Southern Methodist Umiversity, Dallas Texas ως Fulbright Scholar και εν συνεχεία διδάσκει εκεί κοινοτικό δίκαιο ως επισκέπτης καθηγητής.

Την άνοιξη του 1988 επιστρέφει στο ΑΠΘ όπου τον Μάϊο του 1989 εκλέγεται Πρόεδρος του τμήματος, θέση στην οποία επανεκλέγεται το 1991 και το 1993. Από τον Ιανουάριο του 1995 μέχρι τον Αύγουστο του 2000 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2001 κατά την αποχώρησή του λόγω ορίου ηλικίας του απονεμήθηκε ομόφωνα ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ.

Συνεχίζει την διδασκαλία μέχρι και σήμερα σε φοιτητές Erasmus, προπτυχιακούς τα μαθήματα «European Competition και European Company Law (πρόγραμμα J. Monnet) και μεταπτυχιακούς, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο. Επιπρόσθετα διετέλεσε από το 1989 μέχρι το 2007 νομικός σύμβουλος της Ιονικής Τράπεζας, της Τράπεζας Χίου και Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ως Πρόεδρος του Τμήματος εισηγήθηκε το 1990 ι την διδασκαλία νομικών μαθημάτων σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικα, γερμανικα) για τους φοιτητές Erasmus-Socrates, εισηγήθηκε την αναγόρευση και αναγόρευσε σε επίτιμους διδάκτορες μεγάλες προσωπικότητες (Κ. Καραμανλή, Γ. Ράλλη, Γ. Μητσόπουλο, Μ. Γκορμπατσόφ, N. Mandela, R. Posner, Κ. Δεσποτόπουλο, κ.ά.) και ανέλαβε ως Πρόεδρος τη διοργάνωση δύο παγκοσμίων συνεδρίων με θεματικές «Το δίκαιο στα τέλη του 20ου αιώνα» 1993, «Ρατσισμός» με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1995, τα πρακτικά των οποίων επιμελήθηκε ως εκδότης (The law at the turn of the 20th century 2003 και Racism 2005).

Εχει συγγράψει: Πτωχευτικό Δίκαιο 2008 (7η έκδοση), Δίκαιο Ανταγωνισμού 2000 (3η έκδοση), Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2005 (4η έκδοση), Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων από κοινού με την καθηγήτρια κα. Ο. Χατζηνικολάου 2006 (3η έκδοση), Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο 2003, Greek Company Law (3η έκδοση) 2001. Διαλέξεις στην Ακαδημία Αθηνών: 1) Η επερχόμενη εποχή της καθολικής εμπορευματοποίησης. Διαπλοκή Δικαίου και ηθικής 1999 (Υποδοχή στην Ακαδημία Αθηνών) Πρακτικά. 2) Κοσμική διάσταση του Δικάιου και Homo Spatialis – Ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών (2001). 3) Ηθική των Επιχειρήσεων (2003). 4) Πνευματική Ιδιοκτησία, η πιο ιερή. Άνοδος, Αμφισβήτηση και η Συμβολή της Τέχνης (2005). 5) Civil Disobedience (2007). Συμβολή σε Διεθνές Συνέδριο της Ακαδημίας Αθηνών.

Πηγή: Έθνος