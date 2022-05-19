Αποτελέσματα διαγωνισμού Ε ́& ΣΤ ́ Δημοτικού «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 2022 – Δείτε τα ονόματα

Α) Η επιτροπή Διαγωνισμών του Παραρτήματός του Ν. Μαγνησίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 16ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ+ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 2022, για τις τάξεις Ε ́& ΣΤ ́ Δημοτικού, που πραγματοποιήθηκε στις 01/4/2022. Σε αυτόν συμμετείχαν 1500 μαθητές από 60 Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας και από αυτούς βραβεύονται 439 μαθητές. Η Δ.Ε. συγχαίρει τους μαθητές, τους γονείς τους και τους δασκάλους τους και εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους!
Τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων μαθητών επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο και έχουν αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος eme-mag.gr. Καθώς οι ειδικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διοργάνωση της Τελετής Απονομής, τα βραβεία θα παραδοθούν στα γραφεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης, με την παράκληση να τα παραλάβουν οι σχολικές μονάδες και να απονεμηθούν από τους Διευθυντές των σχολείων, τους οποίους και ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Διεξαγωγή 10ου Μαθηματικού Θερινού Σχολείου
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Μαγνησίας, μετά από παύση δυο ετών, διοργανώνει ξανά Θερινό Μαθηματικό Σχολείο. Έτσι σε συνεργασία: α) με το Δήμο Βόλου και πιο συγκεκριμένα τις κ.κ. Κότογλου Δέσποινα, Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού Δ. Βόλου και Μορφογιάννη Αναστασία, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Βόλου, β) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας κ. Πολύζο Γ. και γ) τον Διευθυντή κ. Γκράσσο Γ. και το Σύλλογο Διδασκόντων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, θα διεξάγει το 10ο Μαθηματικό Θερινό Σχολείο 2022, για λίγους μαθητές και μόνο για τρεις ημέρες, λόγω των ειδικών συνθηκών. Το 10ο Μαθηματικό Θερινό Σχολείο 2022 θα πραγματοποιηθεί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Μεταμορφώσεως-Γ. Δήμου) τη Δευτέρα 20, Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00 και θα αφορά μόνο τους επιτυχόντες μαθητές της ΣΤ ́ Δημοτικού. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην αίτηση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ-Μαγνησίας: eme-mag.gr. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές.
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ Ε ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΣ
1 ΒΑΟΥΤΗ ΘΕΑΝΩ-ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
2 ΠΙΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
3 ΣΙΓΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
4 ΓΚΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
5 ΣΥΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΕΡΜΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
6 ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
7 ΜΠΙΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
8 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
9 ΦΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
10 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
11 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
12 ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
13 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΗΛΙΑΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
14 ΜΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
15 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
16 ΣΙΔΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
17 ΛΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
18 ΤΣΟΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
19 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
20 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
21 ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
22 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
23 ΚΑΡΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
24 ΦΟΝ ΤΡΑΠ ΙΘΑΝ-ΑΡΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
25 ΛΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
26 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
27 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
28 ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
29 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
30 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΔΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
31 ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
32 ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
33 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
34 ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
35 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
36 ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
37 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΞΕΝΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
38 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
39 ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
40 ΜΑΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
41 ΚΑΡΑΪ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
42 ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
43 ΡΕΠΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
44 ΡΙΖΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
45 ΤΖΕΡΑΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
46 ΚΑΛΚΙΜΗ ΖΩΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
47 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
48 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
49 ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ ΜΑΡΣΙΛΝΤΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
50 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
51 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
52 ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
53 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
54 ΚΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
55 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
56 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
57 ΚΑΪΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
58 ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
59 ΚΩΦΟΥ ΑΝΝΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
60 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
61 ΚΟΜΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
62 CLARKE ALEXANDER-ANDREW ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
63 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
64 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
65 ΣΑΒΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
66 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
67 ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
68 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
69 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
70 ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
71 ΞΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
72 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
73 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
74 ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΦΑΙΔΡΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
75 ΣΙΜΟΝΗ ΒΑΝΕΣΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
76 ΛΑΠΠΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
77 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
78 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
79 ΚΕΣΕΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
80 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
81 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
82 ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
83 ΞΑΦΗ ΖΩΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
84 ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
85 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
86 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
87 ΣΟΦΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
88 ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
89 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
90 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
91 ΔΡΙΒΑ ΙΣΜΗΝΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
92 ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
93 ΧΑΛΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
94 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
95 ΓΚΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
96 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
97 ΠΑΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
98 ΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
99 ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
100 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
101 ΒΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
102 ΚΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
103 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΗΔΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
104 ΚΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
105 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
106 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
107 ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
108 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
109 ΦΗΥΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
110 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
111 ΝΤΕΛΗ ΖΩΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
112 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
113 ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
114 ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
115 ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
116 ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
117 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
118 ΜΑΝΤΕΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΕΦΡΑΙΜ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
119 ΒΡΥΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
120 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
121 ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
122 ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
123 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
124 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
125 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
126 ΚΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
127 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
128 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
129 ΘΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ
130 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
131 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
132 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
133 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
134 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
135 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
136 ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
137 ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΒΡΑΒΕΙΟ
138 ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΒΡΑΒΕΙΟ
139 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ ΠΑΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΒΡΑΒΕΙΟ
140 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΒΡΑΒΕΙΟ
141 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
142 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
143 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
144 ΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
145 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
146 ΚΑΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
147 ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
148 ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
149 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΟΛΓΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
150 ΤΑΤΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
151 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
152 ΓΚΟΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
153 ΜΑΡΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
154 ΣΑΝΤΟ ΦΛΑΒΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
155 ΓΚΙΡΓΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΕΠΑΙΝΟΣ
156 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΕΠΑΙΝΟΣ
157 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΕΠΑΙΝΟΣ
158 ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
159 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
160 ΚΑΡΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
161 ΝΤΟΚΟ ΜΑΤΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
162 ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
163 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
164 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
165 ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
166 ΑΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
167 ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
168 ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
169 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
170 ΜΠΑΪΜΠΑΣ ΑΚΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
171 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
172 ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
173 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
174 ΣΥΝΤΗΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
175 ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
176 ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
177 ΚΑΝΑΤΑ ΖΕΝΙΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
178 ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
179 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
180 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
181 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
182 ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
183 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
184 ΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
185 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
186 ΣΟΥΙΠΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
187 ΡΗΓΙΝΟΥ ΟΛΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
188 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
189 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
190 ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
191 ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
192 ΚΟΒΑΤΣΙ ΟΡΙΝΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ
193 ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
194 ΓΚΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
195 ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
196 ΚΑΛΛΕΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
197 ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΕΠΑΙΝΟΣ
198 ΚΟΧΙΛΑ ΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΕΠΑΙΝΟΣ
199 ΠΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
200 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
201 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
202 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
203 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
204 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
205 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
206 ΓΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
207 ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
208 ΜΟΥΣΑΡΑΪ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
209 ΠΛΕΣΙ ΝΙΚΟΛΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
210 ΜΠΟΝΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΗΛΙΑΝΑ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
211 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
212 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
213 ΖΙΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
214 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΣΤ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
2 ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
3 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
4 ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
5 ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
6 ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
8 ΚΑΡΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
9 ΤΕΡΤΙΜΠΑ ΝΕΦΕΛΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
10 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
11 ΚΟΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
13 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
14 ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
15 ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
16 ΠΑΠΑλΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
17 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
18 ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
19 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
20 ΦΕΡΕΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100% Π
21 ΔΑΕΝΑ ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
22 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
23 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
24 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
25 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
26 ΦΩΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
27 ΧΡΟΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
28 ΚΟΛΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
29 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
30 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
31 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΒΕΝΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
32 ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
33 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
34 ΒΑΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
35 ΖΟΥΜΠΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
36 ΜΠΑΡΜΠΙΕ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
37 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
38 ΧΑΣΑΛΑΜΙ ΡΕΝΑΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
39 ΣΓΑΡΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
40 ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
41 ΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
42 ΝΤΡΙΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
43 ΜΟΥΡΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
44 ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
45 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
46 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ Π
47 ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
48 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
49 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
50 ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
51 ΚΟΦΙΝΑ ΚΥΡΙΑΛΕΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
52 ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
53 ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΕΛΙΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
54 ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
55 ΜΑΝΔΡΩΖΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΛΕΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
56 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
57 ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
58 ΝΤΟΥΖΑ ΑΡΜΕΛΑ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
59 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
60 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
61 ΟΜΠΟΝΤΖΙΝΣΚΑ ΝΙΚΟΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
62 ΜΠΟΥΡΧΑ ΣΟΦΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
63 ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
64 ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
65 ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
66 ΜΠΕΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
67 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
68 ΜΠΟΥΣΙ ΜΕΛΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
69 ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
70 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
71 ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
72 ΓΕΡΑΣΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
73 ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
74 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
75 ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
76 ΤΣΙΜΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
77 ΒΟΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
78 ΣΠΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
79 ΑΝΖΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
80 ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
81 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
82 ΜΕΛΙΣΣΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
83 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΌΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
84 ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
85 ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
86 ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
87 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
88 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
89 ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
90 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
91 ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
92 ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΛΕΝΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
93 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΒΡΑΒΕΙΟ Π
94 ΚΟΝΙΑΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΒΡΑΒΕΙΟ Π
95 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
96 ΜΠΙΣΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
97 ΚΑΣΤΑΝΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
98 ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
99 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
100 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
101 ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ Π
102 ΔΗΛΙΑΒΕΡΗΣ ΖΗΣΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
103 ΠΑΣΧΑΛΗ ΖΩΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
104 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
105 ΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
106 ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
107 ΨΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
108 ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
109 ΓΙΑΚΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
110 ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
111 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
112 ΒΑΛΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
113 ΚΑΚΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
114 ΣΜΥΡΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
115 ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
116 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΌΥ ΜΕΛΙΝΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
117 ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
118 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ
119 ΜΕΡΝΤΑΝΗ ΜΕΓΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ
120 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ
121 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
122 ΤΖΙΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
123 ΜΠΑΚΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
124 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
125 ΜΟΥΚΟΛΛΑΡΙ ΝΕΦΕΛΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
126 ΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
127 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
128 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
129 ΛΑΜΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΘΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
130 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
131 ΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
132 ΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
133 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΣΣΕΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
134 ΜΙΛΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
135 ΤΕΓΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
136 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
137 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
138 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
139 ΚΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
140 ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
141 ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΣΥΡΑΓΩ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
142 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΡΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
143 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
144 ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
145 ΠΙΤΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
146 ΛΙΤΑΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
147 ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
148 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
149 ΚΑΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
150 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
151 ΣΑΡΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
152 ΣΤΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
153 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
154 ΣΤΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
155 ΜΗΛΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
156 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΜΗΤΡΙΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
157 ΜΠΑΝΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
158 ΠΑΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
159 ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
160 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
161 ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
162 ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
163 ΤΣΑΚΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
164 ΚΙΤΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
165 ΜΠΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
166 ΠΟΡΤΟΦΕΡΡΙ ΝΤΑΝΙΕΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
167 ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
168 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
169 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
170 ΦΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
171 ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
172 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΕΠΑΙΝΟΣ
173 ΒΕΝΕΤΗ ΚΟΡΑΛΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΕΠΑΙΝΟΣ
174 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ” ΕΠΑΙΝΟΣ
175 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
176 ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
177 ΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
178 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
179 ΛΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
180 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
181 ΜΠΑΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
182 ΤΕΡΖΙΟΥ ΓΚΕΡΑΛΝΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ
183 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
184 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
185 ΠΑΝΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
186 ΜΙΡΑΚΑ ΚΡΙΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
187 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
188 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
189 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
190 ΒΑΛΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
191 ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
192 ΛΙΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
193 ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π
194 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
195 ΒΑΛΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
196 ΛΕΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
197 ΜΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
198 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
199 ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
200 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
201 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΙΣΙΟΣ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
202 ΔΙΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
203 ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
204 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
205 ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
206 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
207 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
208 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
209 ΛΙΑΠΠΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
210 ΦΛΙΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
211 ΚΑΤΣΙΟΥΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
212 ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
213 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΜΑΡΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
214 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
215 ΤΣΙΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
216 ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
217 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
218 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΛΥΔΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
219 ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
220 ΓΙΟΒΑΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
221 ΒΡΑΚΟΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
222 ΚΩΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
223 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
224 ΣΤΕΛΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π
225 ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Π