Απονομή επιστημονικού Βραβείου 2023 στον Βασ. Συργκάνη από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Του

Πασχάλη Δήμου,

συμβούλου Εκπαίδευσης Π.Ε. Μαγνησίας

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο του θεσμού των Επιστημονικών Βραβείων βραβεύει τέσσερις νέους Έλληνες επιστήμονες, κατά την ιθαγένεια ή το γένος, ηλικίας, έως 40 ετών, κάθε δύο έτη από το 1992. Πρόκειται για επιστήμονες που διακρίνονται για την εξαιρετική συμβολή τους στον παγκόσμιο ερευνητικό στίβο και έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην πρόοδο της επιστήμης με τις κορυφαίες επιδόσεις τους. στους τομείς των Βασικών Επιστημών, των Βιοεπιστημών, των Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Τεχνολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

Ο θεσμός των Επιστημονικών Βραβείων εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την προαγωγή της παιδείας και την ανάδειξη της επιστημονικής αριστείας. Κριτήρια για την απονομή των Επιστημονικών Βραβείων Μποδοσάκη αποτελούν η εξαιρετική επίδοση των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, στον οποίο έχουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο έργο, η συμβολή των υποψηφίων στην πνευματική, επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και η συμβολή τους στη διεθνή προβολή της Ελλάδας με το ήθος και το έργο τους. Από το 1992 έως σήμερα, τα Επιστημονικά Βραβεία έχουν απονεμηθεί σε 61 Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες.

Στο φετινό θεσμό μεταξύ των άλλων, ξεχωρίζει η βράβευση του «δικού» μας Βασίλειου Συργκάνη, επίκουρου καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογιας στο Stanford University, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (by courtesy), James and Anna Marie Spilker Faculty Fellow, γιου του αείμνηστου Χρήστου Συργκάνη, διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Βόλου, ο οποίος θα λάβει το Επιστημονικό Βραβείο 2023 στον τομέα Εφαρμοσμένων Επιστημών / Τεχνολογίας και τον κλάδο Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines. Η έρευνά του εστιάζεται στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, της θεωρίας παιγνίων και της θεωρίας των αλγορίθμων, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων με τη χρήση δεδομένων. Το έργο του συνεισφέρει σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως η μηχανική μάθηση, η οικονομετρία, η στατιστική, η θεωρία της μάθησης, η θεωρία παιγνίων και ο σχεδιασμός μηχανισμών. Με την ερευνητική του ομάδα εργάζεται σε θέματα μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, με επίκεντρο την ανακάλυψη σχέσεων αιτιότητας και τη λήψη αποφάσεων, χρησιμοποιώντας δεδομένα μεγάλων διαστάσεων, με κύριες εφαρμογές στη βιοϊατρική, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Έχει λάβει ακόμη βραβεία «καλύτερης δημοσίευσης» (Best Paper awards) σε κορυφαία συνέδρια στον τομέα ειδίκευσής του: EC, COLT και NeurIPS.

Μαζί με τον Βασίλη Συργκάνη βραβεύονται και οι Εντουαρντ Τσουτσάνης, αναπληρωτής καθηγητής Βιολογίας του Καρκίνου, Dana-Farber Cancer Institute και αναπληρωτής καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Harvard στον τομέα των Βιοεπιστημών και τον κλάδο των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Στον τομέα των Βασικών Επιστημών και στον κλάδο της Χημείας, το Επιστημονικό Βραβείο 2023 απονέμεται στον Κωνσταντίνο Βογιατζή, αναπληρωτή καθηγητή της Θεωρητικής και Υπολογιστικής Χημείας του University of Tennessee.

Και στις Κοινωνικές Επιστήμες και τον κλάδο Οικονομικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης, το Επιστημονικό Βραβείο 2023 Βραβείο απονέμεται στον ελληνικής καταγωγής Φίλιπ Στρακ, καθηγητή Οικονομικών Επιστημών στο Yale University.

Η τελετή απονομής των Επιστημονικών Βραβείων 2023 του Ιδρύματος Μποδοσάκη θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέγαρο παρουσία πολιτικών και επιστημονικών αρχών.