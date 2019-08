Απολυμένος μοίραζε βιογραφικά στο δρόμο και η ιδέα τού βγήκε σε καλό

Ο Patrick Hoagland από το Φοίνιξ των ΗΠΑ εργαζόταν ως χειριστής μηχανήματος σε μια εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλου προτού απολυθεί. Άρχισε αμέσως να ψάχνει για δουλειά, συμπληρώνοντας αιτήσεις διαδικτυακά και στέλνοντας βιογραφικά σε τοπικές επιχειρήσεις, αλλά δεν λάμβανε απάντηση.

Δεν το έβαλε, όμως, κάτω και αποφάσισε να αλλάξει τρόπο δράσης: τύπωσε, λοιπόν, 200 αντίτυπα του βιογραφικού του και βγήκε στους δρόμους, προς αναζήτηση εργασίας.

«Εργαζόμουν μόλις για λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό ήταν απρόσμενο και έπρεπε να σκεφτώ κάτι γρήγορα. Στην αρχή γέλασα μόνος μου και σκέφτηκα ότι ήταν ανόητο, αλλά συνέχισα να το σκέφτομαι και είπα γιατί όχι; Υπάρχουν εκατομμύρια οδηγοί τους δρόμους του Φοίνιξ, κάποιος μπορεί να με προσλάβει», εξήγησε ο 30χρονος για την ιδέα του, σύμφωνα με το CNN.

Η ιδέα τελικά του βγήκε σε καλό: Η Melissa DiGianfilippo τον είδε την ώρα που οδηγούσε και αποφάσισε να βοηθήσει. «Εντυπωσιάστηκα με τον Patrick γιατί είχε ‘200 βαθμούς’ έξω και αυτό που είδα ήταν απρόσμενο. Στεκόταν στην άκρη του δρόμου με μια πινακίδα και έναν πάκο βιογραφικών, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του».

I was driving down Camelback Rd in Phx near my office and saw this guy on the side of the road with a smile in 110-degree heat, with a sign asking people to take his resume. I love that he was not asking for a handout, just for people to consider him for a job. #pleaseshare #job pic.twitter.com/5QAUpCkGWk

— MelissaDiGianfilippo (@MelissaPR) July 23, 2019