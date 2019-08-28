Απόφοιτοι του ΓΕΛ Ζαγοράς πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ

Πολλές ήταν οι επιτυχίες των υποψηφίων από το Γενικό Λύκειο Ζαγοράς καθώς 14 μαθητές του σχολείου πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
|ΔΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
|ΤΑΦΑΪ ΣΙΝΓΚΡΙΤΑ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΟΥΤΣΑ ΜΙΚΕΛ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
|ΦΑΝΑΡΑ ΑΜΑΝΤΙΑ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
|ΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ