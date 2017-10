Με αποφασιστικά βήματα η Σκιάθος απομακρύνεται από την πλαστική σακούλα

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι δράσεις που υλοποίησε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στη Σκιάθο, το διάστημα 9-13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος A.S.A.P. (Active Skiathos Against Plastic bag). Βασική επιδίωξή τους υπήρξε, όχι μόνο η ολιστική ενημέρωση των κατοίκων του νησιού για τις επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους στόχους του προγράμματος A.S.A.P., αλλά και η εκκίνηση ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου για τη μετάβαση της Σκιάθου σε μια νέα εποχή με λιγότερες πλαστικές σακούλες. To πρόγραμμα A.S.A.P. χρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία BeMed – Beyond Plastic Med, το Ίδρυμα του πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, το Ίδρυμα Thalassa, τον Δήμο Σκιάθου και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, υποστηρίζεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Σκιάθος» και υλοποιείται από τον Μάιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018.

Πιστό στην πεποίθησή του ότι η ευαισθητοποίηση των νεαρών πολιτών αποτελεί «θεμέλιο λίθο» κάθε προσπάθειας για βιωσιμότητα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επισκέφθηκε όλα τα σχολεία της Σκιάθου και ενημέρωσε 500 περίπου μαθητές πάνω στη θεματική της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από την παρουσία πλαστικών σακουλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις παρουσιάσεις και κατέγραψαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους στα ειδικά διαμορφωμένα Φύλλα Εργασίας που τους διανεμήθηκαν, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Υπουργείο προγράμματος «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η πλαστική σακούλα…».

Στην εκδήλωση με τίτλο «Ανοιχτή συζήτηση για μια Σκιάθο χωρίς πλαστικές σακούλες» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/10 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι του Δήμου Σκιάθου, συμμετείχαν δεκάδες πολίτες, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων της Σκιάθου, εισφέροντας πολύτιμες προτάσεις και ιδέες για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο νησί. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ολιγόλεπτες τοποθετήσεις του Αντιδημάρχου κ. Κώστα Γιαννίτση, του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Σκιάθος» κ. Θοδωρή Τζούμα και της Υπεύθυνης Προγραμμάτων του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κ. Χριστίνας Γαρουφαλιά. Κοινός τόπος των παραπάνω τοποθετήσεων ήταν η σημασία της αλλαγής νοοτροπίας μέσω του προγράμματος Α.S.A.P. και ο στόχος της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του νησιού σε συνδυασμό με την περαιτέρω αξιοποίησή της για την προσέλκυση περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων επισκεπτών. Σημαντική, επίσης, υπήρξε η ομιλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλοννήσου κ. Παναγιώτη Τσουκανά, ο οποίος εισέφερε στη συζήτηση χρήσιμα στοιχεία από την υλοποίηση του προγράμματος «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες». Οι τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν με αυτές της Προέδρου του Τοπικού Τμήματος Σκιάθου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού κ. Γιαννούλας Κοκολιού και εκπροσώπων άλλων φορέων, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε συναφείς πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Σκιάθο.

Στον βασικό πυρήνα της εκδήλωσης, που είχε μορφή συμμετοχικού εργαστηρίου, οι παραβρισκόμενοι εισέφεραν τις προτάσεις και τις ιδέες τους για την απεξάρτηση του νησιού από την πλαστική σακούλα. Ενδεικτικά, οι βασικές ιδέες που αναδείχθηκαν ήταν η εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών και της εκπαίδευσης των παιδιών, η ανάπτυξη εφαρμογής στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της προσπάθειας περιορισμού της πλαστικής σακούλας, η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού (καταστηματάρχες, ξενοδόχους κ.λ.), η εύρεση χορηγιών και η δημιουργία συντονιστικού οργάνου που θα παρακολουθεί την πρόοδο των δράσεων. Οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν και ανέπτυξαν περαιτέρω τις παραπάνω προτάσεις με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα συνδιαμορφώσουν ένα τελικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα κατατεθεί στη Δημοτική Αρχή.



Τέλος, στο πλαίσιο των 4ήμερων δράσεων στη Σκιάθο, υλοποιήθηκε συμβολικός καθαρισμός στην παραλία Σίφερι το πρωί της Τρίτης 10/10, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση δρόμου (street event) που προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων περαστικών.