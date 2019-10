Απόφαση – σταθμός στην Αγγλία: Επανάληψη αγώνα που διεκόπη λόγω ρατσιστικής επίθεσης

Μια απόφαση – σταθμό πήρε η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, που διέταξε την επανάληψη αναμέτρησης που διεκόπη όταν μια από τις δυο ομάδες αποχώρησε λόγω ρατσιστικής επίθεσης σε ποδοσφαιριστές της.

Στην αναμέτρηση της Χάρινγκεϊ Μπόροου με τη Γέοβιλ Τάουν, που έγινε στις 19 Οκτωβρίου, ο γκολκίπερ της πρώτης Βάλερι Παγιετάτ και ο αμυντικός Κόμπι Ρόου, δέχτηκαν ρατσιστικά σχόλια από την κερκίδα των φιλάθλων της Γέοβιλ, ενώ υπήρξε και ρίψη αντικειμένου εναντίον του πρώτου, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Οι άνθρωποι της Χάρινγκεϊ Μπόροου πήραν την απόφαση να αποχωρήσουν από το γήπεδο, δείχνοντας μηδενική ανοχή σε αυτές τις συμπεριφορές.

Ο Ελληνοκύπριος προπονητής της Χάρινγκεϊ, Τομ Λοΐζου, σε δηλώσεις του είχε τονίσει: «Μπορεί να τιμωρηθούμε και να μας αποκλείσουν, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Οι παίκτες μου δέχθηκαν φραστική επίθεση και νιώθω αηδιασμένος».

Μετά την απόφαση της Χάρινγκεϊ να μην συνεχίσει το παιχνίδι, οι παίκτες των δυο ομάδων βγήκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, με τη Γέοβιλ να συμπαραστέκεται με αυτό το τρόπο στην αντίπαλό της.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την επανάληψη της αναμέτρησης στις 5 Νοεμβρίου σε μια απόφαση που αποτελεί πλέον δεδικασμένο και ανοίγει τον δρόμο και σε άλλες ομάδες να πράξουν αναλόγως εφόσον υπάρξουν τέτοιου είδους επιθέσεις…

[1/2] Following the abandonment of the Emirates FA Cup fourth round qualifying fixture between Haringey Borough and Yeovil Town, the FA Challenge Cup Committee has made the decision for the original fixture to be replayed on Tuesday 29 October at Haringey Borough FC. pic.twitter.com/ltOo2skh1a

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) October 21, 2019