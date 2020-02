Απόφαση σταθμός: Ανοίγει ο δρόμος για να αποζημιωθούν Ελληνες από τις κυπριακές τράπεζες

Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση πήρε το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes) αναφορικά με τους καταθέτες – ομολογιούχους των κυπριακών τραπεζών Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου που υπέστησαν ζημίες το 2013.

Σε απόφαση που εξεδόθη πριν από περίπου μία εβδομάδα το Διαιτητικό Όργανο του ICSID έκρινε ότι οι απαιτήσεις των 956 επενδυτών προκύπτουν βάσει πανομοιότυπων διατάξεων της Διμερούς Συνθήκης Ελλάδος-Κύπρου, εδράζονται όλες στις αποφάσεις της κυπριακής Κυβέρνησης 2013 έναντι των τραπεζών της και επηρέασαν όλους τους ενάγοντες με παρόμοιο τρόπο. Συνεπώς, όλες οι αξιώσεις ήταν επαρκώς ομοιογενείς για να προχωρήσουν μέσω μιας μαζικής αξίωσης σε μία μόνο διαιτησία. Με λίγα λόγο το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο έκρινε ότι έχει αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για την ομαδική προσφυγή που υποβλήθηκε το 2015, σύμφωνα με την οποία 956 Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην διεκδίκηση αποζημίωσής τους κατά της κυπριακής Κυβέρνησης.

Οι Επικεφαλής Εταιρίες Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check και Kyros Law Offices, μαζί με την Διεθνή Δικηγορική Εταιρεία Fietta LLP εκπροσωπούν τους ενάγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται Έλληνες Ιδιώτες, Εταιρείες και Θεσμικοί Επενδυτές, στην διεκδίκηση αποκατάστασης των ζημιών τους που εκτιμώνται σε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ομαδική Προσφυγή σε Διεθνή Διαιτησία για Επίλυση Διαφοράς εξ Επενδύσεων υποβλήθηκε για πρώτη φορά στο ICSID το 2015, αφού η κυπριακή κυβέρνηση αρνήθηκε να διαπραγματευτεί την εξώδικη επίλυση της διαφοράς με τους επενδυτές που αιτήθηκαν την αποκατάσταση της ζημίας τους. Η Kyros Law Offices του δικηγόρου Γιάννη Κυριακόπουλου μαζί με τη Grant & Eisenhofer και τις συνεργαζόμενες Δικηγορικές Εταιρείες αντιπροσωπεύουν τους 956 Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχους της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, που ζητούν να καταλογισθεί η υπαιτιότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην απώλεια κεφαλαίων από αποταμιεύσεις ζωής και συντάξεις των επενδυτών που απαλλοτριώθηκαν παράνομα από την Κυπριακή Κυβέρνηση κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού της τομέα «διάσωσης με ίδια μέσα η bail-in», όπως αποκλήθηκε, με το πακέτο των 10 δις ευρώ.

«Αυτή η απόφαση που δημιουργεί Διεθνή Νομολογία δημιουργεί σοβαρότατες συνέπειες στην επίλυση Επενδυτικών Διαφορών μεταξύ Κρατών και Επενδυτών», δήλωσε ο Olav Haazen, επικεφαλής του χειρισμού της υποθέσεως για την Grant & Eisenhofer. Σε μια εποχή όπου οι Διεθνείς Διαιτησίες που προβλέπονται για την Επίλυση Διαφορών μεταξύ Κρατών και Επενδυτών τελούν υπό σφοδρή επίθεση και η ΕΕ προσπαθεί να τερματίσει τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της, η απόφαση αυτή της 7ης Φεβρουαρίου 2020 εκτοξεύει το ICSID, και πάλι, στην πρωτοπορία της διεθνούς διαιτητικής νομολογίας «Ανοίγει μια νέα λεωφόρος για μικρότερους επενδυτές που ζημιώθηκαν περιουσιακά από ξένες κυβερνήσεις. Τώρα, μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναζητήσουν ομαδική αποζημίωση ακόμη και αν οι νόμοι των κρατών στις οποίες έγιναν οι επενδύσεις τους δεν προσφέρουν στους επενδυτές ισοδύναμη πρόσβαση σε αποτελεσματική και αμερόληπτη δικαιοσύνη».

Πηγή: Έθνος