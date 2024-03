Από το μετρό του Λονδίνου και του Παρισιού, στο τραμ του Βερολίνου ταξιδεύει η Σκιάθος για διάστημα τριών εβδομάδων

Η μοναδική ομορφιά και τα αξιοθέατα του νησιού συνεχίζουν και φέτος, μετά την επιτυχημένη διαφημιστική προβολή των προηγούμενων ετών, να ταξιδεύουν σε 48 κεντρικές στάσεις του μετρό στο Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ προστίθεται και το τραμ του Βερολίνου με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η συγκεκριμένη προβολή πραγματοποιείται με διαφημιστικές πινακίδες διαστάσεων 2m x 3m με φωτογραφίες της Σκιάθου. Όλες τοποθετήσεις είναι στην πρώτη ζώνη και έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κοινού.



Στο μετρό του Λονδίνου oι πινακίδες για πέμπτη συνεχή χρονιά θα τοποθετηθούν σε 40 θέσεις στους πιο κεντρικούς σταθμούς του Λονδίνου, και συγκεκριμένα στους σταθμούς Waterloo, Εmbankment, Balham, Gants Hill,Shepherds Bush, Vauxhall, Elephant&Castle, Blackhorse Road,Vauxhall, Finsbury park, Stockwell, Pimlico, Seven Sisters, Warren Street,Bethnal Green, Kings Cross St Pancras, Regents Park, Highgate, Bounds Green, Wood Green, Harrow on the Hill, Maida Vale, Oval, Hyde Park Corner, Stamford Brook, Hampstead, Colliers Wood, South Wimbledon, Camden Town, HighBury & Islington, Alperton, St Pauls, Holloway Road, Chalk Farm, Belsize Park, Hampstead, Fulhan Broadway. Η συγκεκριμένη δράση προβολής είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η Σκιάθος αποτελεί έναν παραδοσιακά αγαπητό προορισμό για τους Βρετανούς πολίτες και θα ενισχύσει τις ροές των επισκεπτών στο νησί.

Σε ό,τι αφορά στο Παρίσι η προβολή του νησιού για τρίτη συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί σε 8 στάσεις του μετρό με συνολικά 27 τοποθετήσεις και συγκεκριμένα στους σταθμούς Charles de Gaulle-Étoile, Gare d Austerlitz Ligne, Gare du Nord, Havre Caumartin, Montparnasse, Palais Royal, Republique, Saint Lazare. Με αφορμή την απευθείας αεροπορική σύνδεση της Σκιάθου με το Παρίσι από το 2022, η διαφημιστική αυτή προβολή στοχεύει στην μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση επισκεπτών από το Παρίσι.

Στη δυναμική αυτή διαφημιστική καμπάνια προβολής του προορισμού προστίθεται φέτος άλλη μία ευρωπαϊκή πόλη, το Βερολίνο. Η Σκιάθος θα προβάλλεται στο τραμ του Βερολίνου, που είναι το βασικό και πιο διαδεδομένο μέσο μεταφοράς της πόλης, με σκοπό την ενίσχυση και την προβολή του προορισμού στο γερμανικό κοινό.

Η Σκιάθος ταξιδεύει πλέον σε τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μέσω της μεγάλης καμπάνιας του Δήμου, στο μετρό του Λονδίνου για πέμπτη συνεχή χρονιά, στο μετρό του Παρισιού για τρίτη συνεχή χρονιά και για πρώτη φορά φέτος στο τραμ του Βερολίνου. Βασικός στόχος είναι η συστηματική προβολή του προορισμού και η δυναμική παρουσία του με σύγχρονα μέσα. Για την επίτευξη του στόχου ο Δήμος έχει προχωρήσει σε μεγάλες διεθνείς καμπάνιες προβολής του προορισμού, με τη συνεργασία τουριστικών οργανισμών και εταιρειών στο χώρο τουρισμού.