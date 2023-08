Από σήμερα το αγαπημένο Los Almiros Festival

Το Los Almiros Festival, το αγαπημένο φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα στον Αλμυρό, επιστρέφει για ένατη φορά στην ιστορία του, μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Η φετινή διοργάνωση, όπως έχουν ενημερώσει οι διοργανωτές εδώ και καιρό, θα είναι και η τελευταία, με το φεστιβάλ να ρίχνει αυλαία και να καλεί τον κόσμο να κατακλύσει το χώρο, σπάζοντας το φράγμα των 30.000.

Η διοργάνωση θα διαρκέσει τέσσερις μέρες, στις 2-3-4-5 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο και παρακάτω ακολουθούν όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τα συγκροτήματα που συγκροτούν το line up κάθε ημέρας ξεχωριστά και τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Το πρόγραμμα:

-Τετάρτη 2 Αυγούστου, Square Stage (κεντρική πλατεία): Los Fastidios, Βουκολική Διαταραχή.

-Πέμπτη 3 Αυγούστου, Main Stage: Nightstalker, Fundracar, Soviet Soviet, Βέβηλος, Oldschool Rednex, Screaming Dead Balloons.

-Παρασκευή 4 Αυγούστου, Main Stage: Γιάννης Αγγελάκας και 100°C, 1000mods, ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ, Ομίχλη, Πεθαίνουν στο Τέλος, SKG Dub Alliance, The Vocults.

-Σάββατο 5 Αυγούστου, Main Stage: Villagers of Ioannina City, Colour Haze, Bad Movies, The O’Reillys and the Paddyhats, Κοινοί Θνητοί, Mr Highway Band, Fuel Eater.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «ο χώρος διεξαγωγής του φεστιβάλ θα είναι στο δάσος Κουρί, αλλά αυτή τη φορά στον εξωτερικό χώρο του δάσους! Για να χωράμε όλοι. Σίγουρα θα πρέπει να προμηθευτείτε και κάποιες ομπρέλες γιατί ο χώρος από έξω έχει λίγο περισσότερο ήλιο».