Από Λιθουανία μέχρι Ιρλανδία πανεπιστήμια «ντύθηκαν» με την ελληνική σημαία

Τον αγώνα των Ελλήνων τίμησαν σήμερα τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία «ντύθηκαν» με τα χρώματα της σημαία μας, γιορτάζοντας μαζί μας, τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κατά του τουρκικού ζυγού, στις 25 Μαρτίου 1821. Πανεπιστήμια από Γερμανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία κ.α «φόρεσαν» τα χρώματα της ελληνικής σημαίας τιμώντας με αυτό τον τρόπο τον ελληνικό λαό.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Γεωπονικό πανεπιστήμιο το οποίο «έντυσε», τους εταίρους του σε όλη την Ευρώπη με την ελληνική σημαία. Οπως υπογραμμίζει το Γεωπονικό πανεπιστήμιο «το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, EU-CONEXUS για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης, δεν λείπει από αυτή την πρωτοβουλία, και όλα τα Πανεπιστήμια της συμμαχίας θα γιορτάσουν μαζί μας, τιμώντας μας με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας».

Συγκεκριμένα η ελληνική σημαία κόσμησε τα εξής πανεπιστήμια :Agricultural University of Athens (Ελλάδα), Technical University of Civil Engineering of Bucharest (Ρουμανία), Klaipeda University (Λιθουανία), Universidad Catolica de Valencia (Ισπανία), University of Zadar (Κροατία), Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία), University of Rostock (Γερμανία) και Frederick University (Κύπρος).

Το EU-CONEXUS φωτίστηκε με μπλε και άσπρο χρώμα προς τιμήν του ελληνικού λαού και του αγώνα τους για ελευθερία πριν από 200 χρόνια. Γιατί έτσι ορίζεται μία πραγματική συμμαχία! Μέσω της υποστήριξης και της αλληλεγγύης, του κάθε μέλους της σε όλες τις εκφάνσεις του. Καλή Εθνική Επέτειο!

Πηγή: Έθνος