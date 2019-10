Απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στον μαραθώνιο γυναικών

Μια ημέρα μετά την εξωπραγματική επίδοση του Κενυάτη Έλιουντ Κιπτσόγκε (έτρεξε την απόσταση του μαραθωνίου σε λιγότερο από δύο ώρες) στη Βιέννη σε μια αμφιλεγόμενη κούρσα που κόστισε 13 εκατ. ευρώ, η Κενυάτισσα Μπρίγκιτ Κόσγκεϊ πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο γυναικών.

Η 25χρονη δρομέας πήρε την πρωτιά στον κλασικό αγώνα του Σικάγου καλύπτοντας την απόσταση σε 2.14.04 και συντρίβοντας το προηγούμενο εκπληκτικό ρεκόρ της Πόλα Ράντκλιφ. Η Βρετανίδα δρομέας είχε τρέξει σε 2.15.25 το 2003 σε ένα από τα μακροβιότερα ρεκόρ μεγάλων αποστάσεων.

Εφέτος, η Κόσγκεϊ έγινε η νεότερη που κέρδισε το χρυσό στον μαραθώνιο του Λονδίνου με χρόνο 2.18.20 που ήταν και ατομικό ρεκόρ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Αμπαμπέλ Γιεσανέ από την Αιθιοπία με χρόνο 2.20.51 και στην τρίτη η Γκέλετ Μπουρκά με χρόνο 2.20.55.

Brigid Kosgei breaks the marathon world record* in Chicago in unofficial 2:14:04.

Wow. Brigid Kosgei's splits on her way to that remarkable 2:14:04 world record. Paula Radcliffe's 2:15:25 had stood since 2003 #ChicagoMarathon pic.twitter.com/DHpFH8MfI9

— AW (@AthleticsWeekly) October 13, 2019