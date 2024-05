Απίστευτο περιστατικό στο Μίσιγκαν: Άστεγη ζούσε μέσα σε πινακίδα καταστήματος στην ταράτσα για έναν χρόνο!

Εργολάβοι που ήθελαν να περάσουν ένα καλώδιο επέκτασης στην οροφή ενός παντοπωλείου στο Μίσιγκαν βρέθηκαν μπροστά σε μια απίστευτη ανακάλυψη: Μια 34χρονη γυναίκα ζούσε μέσα στην επιγραφή της επιχείρησης, με αρκετό χώρο για έναν υπολογιστή, έναν εκτυπωτή και μια καφετιέρα.

«Ήταν άστεγη» δήλωσε ο Μπρένον Γουόρεν, αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος του Μίντλαντ. «Είναι μια ιστορία που σε κάνει να ξύνεις το κεφάλι σου» προσθέτει στη συνέχεια.

Well, she didn't have to go far to get groceries!

From NyPost:

A Michigan woman, known as the “rooftop ninja,” spent the last year living inside the signage of a popular grocery store

Contractors hired to work on the roof at the Family Fare Supermarket in Midland, MI, were… pic.twitter.com/PDLHk0zcsl

