Απίστευτο αίτημα Τσιτσιπά: Να φυτέψουν δέντρα οι δήμοι για να τρώνε φρούτα οι άστεγοι

Ένα νέο αμφιλεγόμενο tweet ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αυτή τη φορά αναφέρεται στο πρόβλημα της πείνας των αστέγων, όμως δεν προτείνει κάποια λύση, όπως το να υπάρχουν κοινωνικές δομές ή δράσεις που θα βοηθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ή στη στέγαση και σίτιση τους.

Αντίθετα, προτείνει να φυτευτούν οπωροφόρα δέντρα στους δρόμους για να τρώνε οι άστεγοι τους καρπούς. «Οι πόλεις θα πρέπει να φυτέψουν δέντρα με φρούτα σε δημόσιους χώρους για να βοηθήσουν τους αστέγους στους δρόμους», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 25, 2022