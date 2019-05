Απίστευτη βουτιά σπρίντερ για να κερδίσει το χρυσό στα 400μ. (vid)

Πριν από ένα χρόνο είχε χάσει το χρυσό μετάλλιο στο «φότο-φινς» και δεν άντεχε να δει το ίδιο… έργο.

Έτσι με ότι δυνάμεις είχε, δύο βήματα πριν από τον τερματισμό και ενώ έτρεχε, έβαλε όλα δυνατά του και υπερέκταση χεριών για να τερματίσει πρώτος.

Και τα κατάφερε παρότι έπεσε με το στήθος στο ταρτάν με κίνδυνο να τραυματιστεί. Με χρόνο 49.38 πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Η προσπάθεια του Ρόμπερτ Γκραντ στο Κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ δίκαια κέρδισε μία θέση στα hιghlights…

Infinite Tucker literally diving for the WIN 😱🤣😂🤣😂🥇

49.38 to win the men's 400mHurdles final #SECTF

THAT'S HOW YOU FINISH A RACE!!!!!!pic.twitter.com/tmgylZofg5

