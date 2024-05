Απίστευτη γκάφα σε αεροδρόμιο – Υπάλληλος έπεσε όταν απομάκρυναν τη σκάλα από το αεροπλάνο

Απίστευτη γκάφα που μπορούσε να προκαλέσει και σοβαρό ατύχημα συνέβη σε αεροδρόμιο στην Ινδονησία καθώς υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας TransNusa έπεσε από το αεροσκάφος Airbus A320 καθώς δυο συνάδελφοί του απομάκρυναν την σκάλα χωρίς να τον ενημερώσουν.

Στο βίντεο φαίνονται δύο μέλη του προσωπικού εδάφους του αεροδρομίου να μετακινούν τη σκάλα. Στο κάδρο εμφανίζεται ο υπάλληλος, ο οποίος στέκεται δίπλα στην πόρτα του αεροσκάφους και κοιτάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Λίγο αργότερα και ενώ κάνει βήμα πίσω θεωρώντας ότι η σκάλα βρίσκεται ακόμη στη θέση της πέφτει στο κενό.

Shocking video received on WhatsApp –

Warning ⚠️ ⛔️ alarming visuals of a staffer falling of a plane #aviation #avgeek #plane #shocking

Incident occurred in Indonesia with Transnusa airlines & Jas Airport services

