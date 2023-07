Απίστευτη ενυδρίδα «έκλεψε» την σανίδα σέρφερ – «Μάχη» στη θάλασσα για το ποιος θα επικρατήσει

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει μια ενυδρίδα να «κλέβει» την σανίδα ενός σέρφερ στις ακτές της Καλιφόρνια.

Στα πλάνα φαίνεται το ζωάκι να αρπάζει την σανίδα και να κολυμπάει μακριά ο ιδιοκτήτης της έκανε βουτιές. Όταν αντιλήφθηκε πως υπάρχει ένας «κλέφτης» στη θάλασσα έσπευσε να πιάσει την σανίδα και εκεί ξεκινήσει μια «μάχη» για το ποιος θα την αποκτήσει.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

OTTER THEFT | Otter steals another surfboard off the Santa Cruz Coast and swims away with it when the owners try to get it back. pic.twitter.com/Ij2d7qMQLE

— KSBW Action News 8 (@ksbw) June 29, 2023