Απίστευτη δωρεά 2,5 εκατ. ευρώ από την Εθνική Γερμανίας για τον κορωνοϊό

View this post on Instagram

Hallo Deutschland, der Fußball steht momentan still – die Gesundheit der Menschen und die Eindämmung des Virus über allem. Wir sehen aber, dass einige von euch nicht stillstehen, nicht stillstehen dürfen. Wir sehen Euren Einsatz und das Engagement da draußen. Wir sehen, wie Ihr Euch gegenseitig unterstützt, Euch gegenseitig helft. In den Krankenhäusern, den Altenheimen, in den Supermärkten und den Treppenhäusern, von Nachbar zu Nachbar. Das ist großartig! Nie war Solidarität wichtiger als heute. Wir als Mannschaft wollen unseren Teil beitragen und helfen. Deshalb haben wir uns entschieden, 2,5 Mio. Euro als Soforthilfe zur Verfügung zu stellen. Jede Geste, jede Hilfe zählt. Wir alle sind mehr gefordert denn je. Bleibt gesund und passt auf Euch auf! Eure Mannschaft @dfb_team @wirhelfen.eu