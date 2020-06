Απίστευτες εικόνες στη Βρετανία: Εξοργισμένοι διαδηλωτές γκρέμισαν άγαλμα εμπόρου σκλάβων και το έριξαν στο ποτάμι

Πρωτοφανείς εικόνες στην πόλη Μπρίστολ της Βρετανίας, με εξαγριωμένους διαδηλωτές να γκρεμίζουν άγαλμα εμπόρου σκλάβων του 17ου αιώνα και να το πετούν στο ποτάμι.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα, στο πλαίσιο αντιρατσιστικής διαδήλωσης, με κεντρικό σύνθημα το «Black Lives Matters», εξαγριωμένοι διαδηλωτές, κάτοικοι πιθανότατα, της πόλης, γκρέμισαν και πέταξαν στο ποτάμι το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός εμπόρου σκλάβων του 17ου αιώνα ο οποίος είχε γεννηθεί στην πόλη.

Ο Κόλστον, που γεννήθηκε στο Μπρίστολ στις 2 Νοεμβρίου του 1636 και πέθανε στις 11 Οκτωβρίου του 1721, περιγράφεται ως «έμπορος, φιλάνθρωπος και έμπορος σκλάβων». Yπήρξε βουλευτής και ιδρυτής σχολείων, νοσοκομείων και εκκλησιών, ενώ το όνομά του έχει δοθεί σε δρόμους και σχολεία της πόλης.

Δείτε βίντεο:

This happened a few moments ago. The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

If you’re one of the people who thinks throwing a statue of Edward Colston into the sea is bad, wait until you find out about the 19,000 slaves who died whilst his company transported them to the Caribbean. pic.twitter.com/xahaC16G7E

— James Felton (@JimMFelton) June 7, 2020