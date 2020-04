Απίστευτες εικόνες σε όλο τον κόσμο: Αγρια ζώα μέσα στις πόλεις

Όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση lockdown λόγω κορωνοϊού. Οι περισσότερες πόλεις δεν θυμίζουν σε τίποτα την εικόνα που είχαν μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες. Αδειοι και ήσυχοι δρόμοι παντού καθώς οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι στα σπίτια και τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα. Και κάπως έτσι, άρχισαν να εμφανίζονται σε κεντρικά σημεία, ακόμη και των μεγαλουπόλεων, ζώα που μέχρι πρότινος δεν… τολμούσαν να εμφανιστούν λόγω της κοσμοσυρροής και της ηχορύπανσης. Η άγρια φύση επιστρέφει και παίρνει πίσω αυτό που της ανήκει…

Ελάφια στο ανατολικό Λονδίνο

Εκπληκτοι οι κάτοικοι σε μια γειτονιά του ανατολικού Λονδίνου αντίκρισαν ένα κοπάδι από ελάφια να περιπλανάται στους δρόμους! Στην περιοχή του Χάρολντ Χιλ, που βρίσκεται στα προάστια της αγγλικής πρωτεύουσας, υπάρχουν ελάφια επί αιώνες, ωστόσο είχαν να εμφανιστούν στους δρόμους και σε κατοικημένες περιοχές ανά κοπάδια για δεκαετίες. Τα περίπου 15 ελάφια περιπλανήθηκαν, έφαγαν γρασίδι και ξάπλωσαν…

Παπιο-περιπλάνηση στο Παρίσι

Οι πάπιες του Σηκουάνα βρήκαν κενό χώρο και περπάτησαν σε μέρη που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τις κανονικές ημέρες. Βράδυ Παρασκευής, περιπλανήθηκαν αμέριμνες σε κεντρικούς πεζόδρομους του Παρισιού…

VIDEO: 🇫🇷 As France continues its #coronavirus confinement, wildlife is claiming back some of the public space. Ducks are no longer content to stay near the Seine river, they now wander the quiet streets of Paris as on Friday evening near the Comédie Française theatre pic.twitter.com/gacaOvvcbK — AFP news agency (@AFP) March 29, 2020

Ψάχνοντας φαγητό στη Βαρκελώνη

Ενας αγριόχοιρος άφησε τα λημέρια του στους λόφους της Βαρκελώνης και βρέθηκε στο κέντρο της πόλης προς αναζήτηση φαγητού.

Coronavirus in Catalonia — Boars descend from the mountains to the very center of Barcelona, after several days of people being locked at homepic.twitter.com/6IRFzl2cKz — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 19, 2020

Χαμένο πούμα στο κέντρο του Σαντιάγο

Τρόμαξαν στη θέα ενός πούμα όσοι βρίσκονταν έξω από τα σπίτια τους στο Σαντιάγο της Χιλής. Το άγριο θηλαστικό, που επίσης έμοιαζε τρομαγμένο και έξω από το φυσικό του περιβάλλον, περιηγήθηκε για αρκετή ώρα στην πόλη αφού κανείς δεν τολμούσε να το πλησιάσει. Οταν τελικά πήδηξε πάνω από μια μάντρα και εγκλωβίστηκε σε ένα σημείο δίχως τρόπο διαφυγής, ειδικοί το νάρκωσαν και δυο ημέρες αργότερα το επέστρεψαν στο φυσικό του περιβάλλον στους πρόποδες των Ανδεων.

Ελέφαντες… περιπολούν στην Ινδία

Την ώρα που η Ινδία βρίσκεται σε lockdown και ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν στους δρόμους, οι ελέφαντες ανέλαβαν να… περιπολούν τις πόλεις! Εστω κι αν κάποιες φορές οι συναντήσεις με τους ανθρώπους δεν είναι και τόσο ευχάριστες (για τους ανθρώπους)…

‘राह में उनसे मुलाक़ात हो गयी,

जिससे डरते थे वो ही बात हो गयी’। 😊😊

Just for good #fun guys. Please don’t troll me or brand me insensitive.

Enjoy the Human Wildlife interaction, where thankfully everything ended well. 🙏🏻 pic.twitter.com/2VWuYRMwqk — SAKET (@Saket_Badola) April 3, 2020

Είδος προς εξαφάνιση στην άσφαλτο

Στους δρόμους μιας ινδικής πόλη εθεάθη επίσης ένας σπάνιο θηλαστικό. Το Malabar civet, όπως είναι η ονομασία του, θεωρείται είδος προς εξαφάνιση και εμφανίστηκε σε κεντρικό σημείο της Ινδίας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες!

Spotted Malabar civet… A critically endangered mammal not seen until 1990 resurfaces for the first time in India during lockdown. pic.twitter.com/JX18O9r4zn — Nature & Animals 🌴 (@AnimalsWorId) March 27, 2020

Οικογένεια αγριογούρουνων στο Μπέργκαμο

Σε ένα προάστιο του Μπέργκαμο, μια οικογένεια αγριογούρουνων έκανε την εμφάνισή του. Η μαμά βγήκε στον άδειο από αυτοκίνητα δρόμο και ακολούθησαν τα μικρά της…

On a positive note, at least nature is returning to our cities. This is from Bergamo, Italy… pic.twitter.com/VvUUPt3WZg — Robert Woodshaw (@robertwoodshaw) March 30, 2020

Κατσίκες αλωνίζουν στην πόλη

Ενα κοπάδι από κατσίκες, άφησε τα λιβάδια και τους αγρούς και περπατά στους άδειους και ήσυχους δρόμους στο Λάνταντνο της Ουαλίας, όπου έχει επιβληθεί lockdown, όπως και σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία.

Δεκάδες ελάφια στη Νάρα

Τα ελάφια στην πόλη Νάρα της Ιαπωνίας είδαν ελεύθερο πεδίο και ξεχύθηκαν στους άδειους δρόμους λόγω καραντίνας…

Deer in Nara, Japan are used to tourists feeding them. Now, coronavirus has halted tourism. And the deer are racing through the streets looking for food. pic.twitter.com/i05k85cZxU — Joshua Potash (@JoshuaPotash) March 17, 2020

Γαζέλες στο Ντουμπάι

Οι γαζέλες διασχίζουν έναν δρόμο που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απροσπέλαστος στο Ντουμπάι, όπου το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε lockdown.

Ελάφια και στην Ινδία

Σε διάφορα σημεία της Ινδίας εμφανίστηκαν ελάφια μέσα στις πόλεις. Σε άλλες περιπτώσεις μεμονωμένα και σε άλλες σε κοπάδια…

I frankly have no problem at all in seeing deers on the street (in fact I am happy), just wanted to tell these kids that ‘Reindeer’ are NOT found in #India.

Probably more work on environmental awareness required. Noted for myself. 😊😊#haridwar pic.twitter.com/8X1WGziqyV — SAKET (@Saket_Badola) March 27, 2020

Here is Spotted Deer( Chital) on the lanes of Dehradun. Nature reclaiming thick and fast🙏🏼 https://t.co/LtvBTMztXD — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 27, 2020

