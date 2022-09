Απήγαγαν τρεις χιμπατζήδες στο Κονγκό ζητώντας λύτρα: Έστειλαν βίντεο-απόδειξη ότι είναι ζωντανοί (vids)

Σε μία πρωτοφανή αγριότητα τονίζουν ότι θα αποκεφαλίσουν τα τρία άτυχα ζώα και θα στείλει τα κεφάλια τους πίσω στο καταφύγιο.

Ίσως η πρώτη επιβεβαιωμένη και διεθνή απαγωγή χιμπατζήδων έλαβε χώρα στο Κονγκό. Δράστες απήγαγαν τρεις νεαρούς χιμπατζήδες από ένα αφρικανικό καταφύγιο άγριων ζώων, ζητώντας μάλιστα λύτρα με εξαψήφιο νούμερο.

Μάλιστα, έδωσαν στη δημοσιότητα- μέσω social media- βίντεο με το οποίο αποδεικνύουν πως είναι ζωντανοί.

Η Mόνγκα, εμφανίζεται στο βίντεο με τα χέρια δεμένα πάνω από το κεφάλι της σε ένα εγκαταλελειμμένο δωμάτιο, ενώ οι άλλοι δύο χιμπατζήδες -Χουσεΐν και Σεζάρ – φαίνονται στο βίντεο να τρέχουν για να κρυφτούν από τους απαγωγείς τους.

“Proof of life” videos have been sent to the shelter in the southern Democratic Republic of Congo with the threat that a chimp’s head will follow if demands are not met

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 22, 2022