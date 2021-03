Απεργία πείνας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα από καθηγήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών

Aπεργία πείνας δηλώνει πως ξεκινά η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Γεωργία Σαγρή εις ένδειξη συμπαράστασης στον απεργό πείνας και δίψας, Δημήτρη Κουφοντίνα, όπως η ίδια έκανε γνωστό μέσω του facebook. H ίδια μέσα από ανάρτησή της ζητά να ικανοποιηθεί το αίτημα του πολυισοβίτη και να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Λέμε όχι στην απάθεια. Με το ίδιο μας το σώμα», λέει και καλεί σε μαζική απεργία πείνας», γράφει η ίδια. «Προς κάθε ενδιαφερόμενο: Από τώρα 28/2 έχω ξεκινήσει Απεργία Πείνας Σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Και καλώ όλους σε Μαζική Απεργία Πείνας Αλληλεγγύης για τον Κουφοντίνα. Λέμε όχι στην απάθεια. Με το ίδιο μας το σώμα. Το σώμα μας είναι το μοναδικό μας όπλο» #hungerstrike #masshungerstrike #strike #solidarity», συνεχίζει.

«To whom it may concern Since now 28/2 I am on hunger strike in solidarity and in support to D.Koufontinas I call everyone to do the same Mass hunger strike in solidarity to D. Koufontinas We say no to apathy with our own bodies. Our body is our only weapon #hungerstrike #solidarity Αθήνα, 28/2/2021. Γεωργία Σαγρή, Καλλιτέχνης, Αναπληρωτής Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας», καταλήγει η Γεωργία Σαγρή.

