Απαγόρευση κυκλοφορίας: Κλειστά τα take away από τις 20:30, κανονικά τα delivery

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα που εξυπηρετούν τους μέσω take away από τις 20:30, λόγω των νέων μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας εν μέσω lockdown λόγω του κορωνοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κάτι που ωστόσο δεν ειπώθηκε από τον Νίκο Χαρδαλιά κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των μέτρων.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ-1, από την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, τα καταστήματα που λειτουργούν με υπηρεσίες take away θα κλείνουν μισή ώρα νωρίτερα. Αξίζει να τονιστεί ότι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, εκτός από τον περιορισμό των μετακινήσεων ανέφερε ακόμη ότι η ατομική άθληση επιτρέπεται μόνο μέχρι τρία άτομα και κοντά στην οικία των πολιτών ενώ δεν επιτρέπονται κυνήγι και ψάρεμα, μετά από απόρριψη του σχετικού αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ή διάψευση από την Πολιτική Προστασία για τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Αντιθέτως με το take away, δεν τίθεται θέμα με το delivery, το οποίο θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά του, χωρίς περιορισμούς λόγω της ώρας.

Πηγή: Έθνος