Άντριου Τέιτ: Οργή στη Βρετανία για το σχόλιό του σε φωτογραφία με μπικίνι διάσημης παρουσιάστριας

Οργή έχει προκαλέσει στη Βρετανία το επικριτικό σχόλιο που ανέβασε ο Άντριου Τέιτ στα social media για τη φωτογραφία με μπικίνι της Αμάντα Χόλντεν, διάσημης ραδιοφωνικής παραγωγού, ηθοποιού και κριτή του τηλεοπτικού σόου «Britain’s Got Talent».

O αμφιλεγόμενος influencer, o οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για sex trafficking στη Ρουμανία και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με δικαστική απόφαση, «δυσαρεστήθηκε» από την ανάρτηση που έκανε η 52χρονη Χόλντεν από τις διακοπές της με τον σύζυγό της και αποφάσισε να μοιραστεί τη γνώμη του στα social media, προκαλώντας – για μία ακόμη φορά – αντιδράσεις.

Βίντεο από τη σημερινή εμφάνιση του Τέιτ στο δικαστήριο

I am in the Bucharest court of appeal to find out if I will be detained for a 9th month.

3 months in jail, 6 months locked in my house.

Now I must convince a judge that I shouldn’t go back to jail.

That I’m allowed to remain in my own home.

Allah is the best of planners. https://t.co/X9KnAPUO62 pic.twitter.com/Lxfzr7HZhy

— Andrew Tate (@Cobratate) August 1, 2023