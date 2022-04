Aντίθετο στην εγκατάσταση πλωτής μονάδας LNG εντός της λιμενικής ζώνης στον Βόλο το ΤΑΙΠΕΔ

Aντίθετο στην εγκατάσταση πλωτής μονάδας LNG της Mediterranean Gas εντός της λιμενικής ζώνης στον Βόλο εμφανίζεται το ΤΑΙΠΕΔ όπως προκύπτει έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προ ημερών μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.

Το έργο στο οποίο χορηγήθηκε στις αρχές Μαρτίου από τη ΡΑΕ, άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με στόχο να αποτελέσει μια τέταρτη πύλη εισόδου LNG για τη χώρα μας, προβλέπει την ανάπτυξη μόνιμα αγκυροβολημένου πλοίου στην είσοδο του λιμένα Βόλου.

Η χωρητικότητα του σταθμού θα ανέρχεται σε 150.000-180.000 m3 με μέγιστο αριθμό τεσσάρων δεξαμενών, υλοποιώντας μια επένδυση συνολικού ύψους 226,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες το ΤΑΙΠΕΔ, επισήμανε στους επενδυτές ότι η επένδυση για μονάδα αεριοποίησης και αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι εκτός του master plan που έχει εκπονηθεί για την αναβάθμιση του λιμένα.

Τα στελέχη του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων εξήγησαν ότι η ανάπτυξη του λιμανιού ανήκει στην αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ και για να παραχωρηθεί η χρήση του FSRU θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός.

Επιπλέον όμως για να υλοποιηθεί το business plan της Mediterranean Gas θα χρειαστεί να τροποποιηθεί το master plan στο οποίο σήμερα δεν περιλαμβάνεται το FSRU. Κάτι που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί έως δύο χρόνια, προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες μελέτες βιωσιμότητας του έργου, οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που απαιτούνται.

Οι εξελίξεις αναθεωρούν εκ των πραγμάτων τα πλάνα των επενδυτών καθώς θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ΤΑΙΠΕΔ που είναι ο κύριος της υποδομής του λιμένα και να τροποποιήσουν το σχεδιασμό τους ώστε η πλωτή μονάδα LNG να βγει εκτός του λιμανιού. Αυτό σημαίνει ότι θα τροποποιηθεί και το επενδυτικό σχέδιο και θα χρειαστεί κατάθεση νέου φακέλου στη ΡΑΕ.

Το FSRU του Βόλου έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί στην είσοδο του λιμένα σε θέση που βρίσκεται 1 χιλιόμετρο ΝΔ της κεντρικής προβλήτας. Η προτεινόμενη θέση του πλοίου έχει απόσταση 240 περίπου μέτρα μακριά από την ακτή Πευκάκια.

Το σχέδιο έδειχνε να προχωρεί όταν τον περασμένο μήνα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας χορήγησε την άδεια ΑΣΦΑ, με την εταιρεία να προγραμματίζει έκδοση περιβαλλοντικών όρων τους επόμενους μήνες ώστε η μονάδα να λειτουργήσει εντός του 2023.

Φαίνεται όμως ότι ο σχεδιασμός προχώρησε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα της ανάπτυξης του λιμανιού. Κάτι άλλωστε που επιβεβαιώθηκε σε επικοινωνία τόσο με την ΡΑΕ όσο και με τους επενδυτές.

Ωστόσο η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού δεν αναμένεται να προχωρήσει γρήγορα καθώς προτεραιότητα δίνεται σε άλλους διαγωνισμούς που έχουν προηγηθεί (π.χ Αλεξανδρούπολη, Καβάλα) ώστε να φανεί το επενδυτικό ενδιαφέρον και οριστικές αποφάσεις να ληφθούν τους επόμενους μήνες.

Το FSRU, παρουσιάστηκε από ομάδα επενδυτών το περασμένο καλοκαίρι, προβάλλοντας τη σύμπραξη με την ExxonMobil, με την οποία η εταιρεία υποστηρίζει ότι υπάρχει εμπορική συμφωνία για την εισαγωγή LNG στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ.

Για την χωροθέτηση του έργου στον Βόλο έχει ταχθεί υπέρ τόσο ο δήμαρχος της πόλης Αχιλλέας Μπέος όσο και η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, εκτιμώντας ότι αποτελεί μία υποδομή που μπορεί να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Αρχικά η Mediterranean Gas εμφανίστηκε συνδεδεμένη με την καταριανή Power Globe Quatar LLC, η οποία στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε άλλα ενεργειακά έργα χωρίς όμως επιτυχία. Το τελευταίο όμως διάστημα στελέχη της εμφανίζονται αποστασιοποιημένα και δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ταύτιση.

Σύμφωνα με την άδεια του έργου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κατέχουν οι κυπριακές εταιρείες NORION Ltd, (με ποσοστό 9%), VAPIANDO Ltd, (με 71%) και Goldenport Marine Ltd, (με ποσοστό 20%).

Στο φάκελο που έχει καταθέσει η εταιρεία στην ΡΑΕ προβλέπει ότι ένα ποσοστό μεταξύ 20% έως 30% θα εξασφαλίσει η Klaipedos Nafta με έδρα την Λιθουανία.

Πρόκειται για μία εταιρεία που εμφανίζεται ως διαχειριστής του σταθμού και η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την λειτουργία τερματικών σταθμών με βάση τις προδιαγραφές της ExxonMobill και της BW LNG.

Η BW LNG είναι μία εταιρεία τερματικών σταθμών υποδοχής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ και πλοίων LNG, από την οποία η Mediterranian Gas φαίνεται να έχει προμηθευτεί με την στήριξη της ExxonMobil, το πλοίο «BW Sinfapore» κόστους 170 εκατομμυρίων και κατασκευής του 2015 που θα αγκυροβολήσει βάσει του σχεδιασμού στο Βόλο.

Μαριάννα Τζάννε

Πηγή:newmoney