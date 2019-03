Αντιρατσιστικές δράσεις από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (21 η Μαρτίου) το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει, όπως κάθε χρόνο, αντιρατσιστικές δράσεις με σκοπό την καταδίκη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση μιας σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών με αντιρατσιστικό περιεχόμενο σε συνεργασία με την ΕΡΤ Βόλου, καθώς και ενός ανοικτού αντιρατσιστικού δρώμενου στην πλατεία Αγίου Νικολάου του Βόλου. Το δρώμενο θα γίνει την Παρασκευή 22/3/2019, ώρα 12.00 και οργανώνεται από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στο πλαίσιο μαθημάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, με την επίβλεψη των διδασκόντων/ουσών Κώστα Μάγου και Ελένης Τσομπανάκη. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές θα πραγματοποιηθούν από φοιτήτριες/ές την περίοδο 18/3/2019-3/4/2019 (15.00-16.00) στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων». Θα μεταδίδονται από την ραδιοσυχνότητα της ΕΡΤ Βόλου (FM 100.7 και 101.2) καθώς και μέσω του διαδικτύου (http://webradio.ert.gr/volos/), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

18/03/2019, «Άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικά χαρίσματα, όπως εσύ κι εγώ»

19/03/2019, «Οι μολυβένιοι στρατιώτες»

20/03/2019, «ACT FOR WOMEN!»

21/03/2019, «Δικαίωμα στην παιδική ηλικία»

22/03/2019, «STOP BULLYING!»

26/03/2019, «Διαπολιτισμικές διαδρομές: Δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο»

27/03/2019, «Εργαζόμενες μετ’ εμποδίων»

28/03/2019, «Οι ήχοι της σιωπής»

29/03/2019, «Αναζητώντας την ελευθερία»

01/04/2019, «Η ομοφοβία δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα»

02/04/2019, «Όταν η ζωή δεν είναι … γλυκιά»

03/04/2019, «Παιδική ηλικία και δικαίωμα στη ζωή»

Οι παραπάνω δράσεις συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων του Δικτύου “ UNITED for Intercultural Action: European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees”

(http://www.unitedagainstracism.org), καθώς και στον κατάλογο δράσεων για τον

εορτασμό των τριάντα χρόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.